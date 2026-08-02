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Gulveer Singh Bronze Medal: गुलवीर ने 5000 मीटर में जीता कांस्य, CWG 2026 में दूसरा पदक किया अपने नाम

Commonwealth Games 2026 : कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंतिम मोड़ पर भारत के स्टार धावक ने ट्रैक पर वो करिश्मा कर दिखाया, जिसकी उम्मीद खुद प्रतिद्वंद्वियों को भी नहीं थी। आखिरी 400 मीटर की सांस रोक देने वाली रेस में मिली यह जीत भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Aug 02, 2026

Gulveer Singh Bronze Medal

Gulveer Singh Bronze Medal

Glasgow 2026 Commonwealth Games : ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल (CWG 2026) के ट्रैक पर जब दुनिया के दिग्गज एथलीट पदक पर कब्जा जमाने की होड़ में थे, तब भारत के 27 वर्षीय जांबाज धावक गुलवीर सिंह ने अपनी जादुई रफ्तार से पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। पुरुषों की 5000 मीटर स्पर्धा के बेहद रोमांचक और कांटे के मुकाबले में गुलवीर ने आखिरी 400 मीटर में जबरदस्त 'स्प्रिंट फिनिश' लगाते हुए कांस्य पदक (Bronze Medal) अपने नाम कर लिया।

यह केवल एक पदक नहीं, बल्कि भारतीय ट्रैक एंड फील्ड के इतिहास का सबसे स्वर्णिम पन्ना है। इस जीत के साथ गुलवीर सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स के किसी एक ही संस्करण में दो पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए हैं। इससे पहले वे इसी प्रतियोगिता में 10,000 मीटर रेस में ऐतिहासिक रजत पदक (Silver Medal) भी देश की झोली में डाल चुके हैं।

"चैंपियनशिप रेस में पोजीशन बहुत मायने रखती है। मैं बहुत जल्द आगे आकर ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था और न ही लीड ग्रुप से पीछे छूटना चाहता था।" - गुलवीर सिंह (10,000m रेस के बाद)

0.04 सेकंड का वो फासला, जिसने रोक दीं सबकी सांसें

शनिवार रात ग्लासगो के स्टेडियम में ड्रामा और रोमांच अपने चरम पर था। केन्या के मैराथन धावक मैथ्यू किपचुम्बा (13:23.61) ने गोल्ड और ऑस्ट्रेलिया के काई रोबिन्सन (13:24.70) ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। असली जंग तीसरे स्थान के लिए थी।

अंतिम 10 मीटर में केन्या के कॉर्नेलियस केमबोई लगातार गुलवीर को पीछे छोड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भारतीय रनर ने अपनी बची-खुची पूरी ताकत झोंक दी और मात्र 0.04 सेकंड के फासले से केमबोई को पछाड़ दिया। गुलवीर ने 13:24.95 का समय निकाला, जबकि केन्याई एथलीट 13:24.99 के समय के साथ चौथे स्थान पर रह गए।

एथलीटदेशपदक / स्थानसमय (Seconds/Minutes)
मैथ्यू किपचुम्बाकेन्यास्वर्ण पदक (Gold)13:23.61
काई रोबिन्सनऑस्ट्रेलियारजत पदक (Silver)13:24.70
गुलवीर सिंहभारतकांस्य पदक (Bronze)13:24.95
कॉर्नेलियस केमबोईकेन्याचौथा स्थान13:24.99

चैंपियनों के बीच गढ़ी रणनीति, आखिरी लैप में पलटा पासा

रेस में 2024 यू20 वर्ल्ड चैंपियन एंड्रयू अलामिसी और टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मोहम्मद अहमद जैसे विश्वस्तरीय धावक शामिल थे। गुलवीर शुरुआत से ही मुख्य ग्रुप के साथ बने रहे:

  • 1000m से 3000m तक: वे शीर्ष 5 धावकों में मजबूती से बने रहे।
  • 2400m पर थोड़ा झटका: वे खिसककर 7वें स्थान पर आ गए थे, लेकिन उन्होंने तुरंत वापसी की।
  • 4000m का आंकड़ा: चौथे स्थान पर रहते हुए उन्होंने अपनी ऊर्जा बचाकर रखी।
  • अंतिम 400 मीटर: गुलवीर ने गियर बदला और फिनिशिंग लाइन की तरफ तूफानी तेजी से दौड़ पड़े।

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Updated on:

02 Aug 2026 07:37 am

Published on:

02 Aug 2026 07:09 am

Hindi News / Sports / Gulveer Singh Bronze Medal: गुलवीर ने 5000 मीटर में जीता कांस्य, CWG 2026 में दूसरा पदक किया अपने नाम

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