Gulveer Singh Bronze Medal: गुलवीर ने 5000 मीटर में जीता कांस्य, CWG 2026 में दूसरा पदक किया अपने नाम

Gulveer Singh Bronze Medal
Glasgow 2026 Commonwealth Games : ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल (CWG 2026) के ट्रैक पर जब दुनिया के दिग्गज एथलीट पदक पर कब्जा जमाने की होड़ में थे, तब भारत के 27 वर्षीय जांबाज धावक गुलवीर सिंह ने अपनी जादुई रफ्तार से पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। पुरुषों की 5000 मीटर स्पर्धा के बेहद रोमांचक और कांटे के मुकाबले में गुलवीर ने आखिरी 400 मीटर में जबरदस्त 'स्प्रिंट फिनिश' लगाते हुए कांस्य पदक (Bronze Medal) अपने नाम कर लिया।
यह केवल एक पदक नहीं, बल्कि भारतीय ट्रैक एंड फील्ड के इतिहास का सबसे स्वर्णिम पन्ना है। इस जीत के साथ गुलवीर सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स के किसी एक ही संस्करण में दो पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए हैं। इससे पहले वे इसी प्रतियोगिता में 10,000 मीटर रेस में ऐतिहासिक रजत पदक (Silver Medal) भी देश की झोली में डाल चुके हैं।
"चैंपियनशिप रेस में पोजीशन बहुत मायने रखती है। मैं बहुत जल्द आगे आकर ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था और न ही लीड ग्रुप से पीछे छूटना चाहता था।" - गुलवीर सिंह (10,000m रेस के बाद)
शनिवार रात ग्लासगो के स्टेडियम में ड्रामा और रोमांच अपने चरम पर था। केन्या के मैराथन धावक मैथ्यू किपचुम्बा (13:23.61) ने गोल्ड और ऑस्ट्रेलिया के काई रोबिन्सन (13:24.70) ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। असली जंग तीसरे स्थान के लिए थी।
अंतिम 10 मीटर में केन्या के कॉर्नेलियस केमबोई लगातार गुलवीर को पीछे छोड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भारतीय रनर ने अपनी बची-खुची पूरी ताकत झोंक दी और मात्र 0.04 सेकंड के फासले से केमबोई को पछाड़ दिया। गुलवीर ने 13:24.95 का समय निकाला, जबकि केन्याई एथलीट 13:24.99 के समय के साथ चौथे स्थान पर रह गए।
|एथलीट
|देश
|पदक / स्थान
|समय (Seconds/Minutes)
|मैथ्यू किपचुम्बा
|केन्या
|स्वर्ण पदक (Gold)
|13:23.61
|काई रोबिन्सन
|ऑस्ट्रेलिया
|रजत पदक (Silver)
|13:24.70
|गुलवीर सिंह
|भारत
|कांस्य पदक (Bronze)
|13:24.95
|कॉर्नेलियस केमबोई
|केन्या
|चौथा स्थान
|13:24.99
रेस में 2024 यू20 वर्ल्ड चैंपियन एंड्रयू अलामिसी और टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मोहम्मद अहमद जैसे विश्वस्तरीय धावक शामिल थे। गुलवीर शुरुआत से ही मुख्य ग्रुप के साथ बने रहे:
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