Gulveer Singh Bronze Medal: गुलवीर ने 5000 मीटर में जीता कांस्य, CWG 2026 में दूसरा पदक किया अपने नाम

Glasgow 2026 Commonwealth Games : ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल (CWG 2026) के ट्रैक पर जब दुनिया के दिग्गज एथलीट पदक पर कब्जा जमाने की होड़ में थे, तब भारत के 27 वर्षीय जांबाज धावक गुलवीर सिंह ने अपनी जादुई रफ्तार से पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। पुरुषों की 5000 मीटर स्पर्धा के बेहद रोमांचक और कांटे के मुकाबले में गुलवीर ने आखिरी 400 मीटर में जबरदस्त 'स्प्रिंट फिनिश' लगाते हुए कांस्य पदक (Bronze Medal) अपने नाम कर लिया।