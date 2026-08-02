CWG 2026: रिकॉर्ड 8 गोल्ड जीत भारत ने एक ही दिन में बदल दी मेडल टेबल की कहानी, मेजबान स्कॉटलैंड को भी छोड़ा पीछे

खेलों के दसवें दिन भारत को 10 मेडल बॉक्सिंग से मिले, जिनमें 7 गोल्ड मेडल शामिल थे। इसके अलावा तीन मेडल एथलेटिक्स से, दो पैरा एथलेटिक्स से और एक जूडो से मिला। आपको बता दें कि ग्लासगो में जब पिछली बार 2014 में खेल हुए थे, तब भारत ने 15 गोल्ड सहित कुल 64 मेडल जीते थे। हालांकि, उस बार भारत को सबसे ज्यादा मेडल शूटिंग और रेसलिंग से मिले थे, जहां भारत ने रेसलिंग में पांच गोल्ड सहित कुल 13 पदक जीते थे, तो वहीं शूटिंग में चार गोल्ड व नौ सिल्वर सहित 17 मेडल जीते थे। इस बार ये दोनों गेम्स खेलों का हिस्सा नहीं हैं।