CWG 2026: अंकुश पंघाल ने इंग्लैंड के बॉक्सर को हराकर जीता गोल्ड मेडल

20 साल के अंकुश ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कम उम्र में ही बड़ा कमाल कर दिखाया। फाइनल में अंकुश के लिए शुरुआत काफी मुश्किल रही। पहले राउंड में शिट्टू ने पूरी तरह दबदबा बनाया। उन्होंने 5-0 से यह राउंड जीता और अंकुश को एक नॉकडाउन भी दिया। अंकुश मैट पर गिर गए, लेकिन तुरंत उठ खड़े हुए और संयम बनाए रखा। दूसरे राउंड में अंकुश ने जोरदार वापसी की। उन्होंने आक्रामक कॉम्बिनेशन और तेज़ काउंटर अटैक लगाए और इस वजह से जजों ने यह राउंड 3-2 से अंकुश को दिया। शिट्टू को सिर नीचे रखने के लिए रेफरी ने चेतावनी दी और बाद में एक अंक भी काट दिया। तीसरे राउंड में अंकुश ने पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। उनकी सटीक पंचिंग और रिंग क्राफ्ट ने जजों को प्रभावित किया। स बॉक्सिंग मैच के अंत में 4-1 के स्प्लिट फैसले से अंकुश को जजों ने विजेता घोषित किया।