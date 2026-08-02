CWG 2026: देश के लिए कुर्बान किया था पैर, उसी फौजी ने जीता ऐतिहासिक गोल्ड, रोंगटे खड़े कर देगी सोमन राणा की कहानी

भारतीय सेना में गोरखा राइफल्स के पूर्व जवान सोमन राणा की 2006 में जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पोस्टिंग थी। 1 दिसंबर 2006 को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान उनका पैर गलती से एक लैंडमाइन पर पड़ गया। विस्फोट में उनका दायां पैर बुरी तरह घायल हो गया, जिससे उनका वह पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। हादसा होने से पहले सोमन राणा नेशनल लेवल के बॉक्सर थे। पैर गंवाने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगभग 10 साल बाद 2016-17 में पुणे के 'आर्टिफिशियल लिंब सेंटर' और 'आर्मी पैरालंपिक नोड' से जुड़कर पैरा शॉट पुट में अपनी दूसरी पारी शुरू की।