IND vs SL Test 2026: श्रीलंका दौरे से पहले गौतम गंभीर को मिली वॉर्निंग, पूर्व क्रिकेटर ने बताई टीम इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन

उन्होंने कहा, "विरोधी टीम को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई भी टेस्ट सीरीज आसान नहीं है। भारतीय टेस्ट टीम एक बदलाव के दौर से गुजर रही है, इसलिए चाहे कुछ भी हो, कोई भी टेस्ट मैच आसान नहीं है। गंभीर से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। जब टीम ठीक से नहीं खेलेगी, तो उनसे अलग-अलग सवाल पूछे जाएंगे। टीम के कप्तान से भी सवाल होगा। हम अपने घर में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड से हारे हैं। टीम मैनेजमेंट बदलाव की बात कर रहा है। बदलाव के समय में एक दिशा देखना बहुत जरूरी है। बदलाव, मान लीजिए, न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बाद शुरू हुआ, फिर इंग्लैंड सीरीज आई। मुझे लगता है कि एक दिशा में देखना जरूरी है। मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।"