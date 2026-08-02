CWG 2026: आखिरी 7 सेकंड में गुलवीर सिंह से न होती ये चूक, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में बदल जाता उनके ऐतिहासिक मेडल का रंग

केन्या के मैथ्यू किपचुम्बा किपसांग ने शुरुआती 400 मीटर 1:11.0 सेकंड में पूरे किए। उस समय तक वह 15वें स्थान पर थे। इसके बाद उन्होंने 3,000 मीटर 9वें स्थान पर रहते हुए 8:16.8 सेकंड में पूरे किए। 4,800 मीटर तक किपसांग सबसे आगे पहुंच गए थे। इसके बाद उन्होंने बढ़त को बरकरार रखते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के काय रॉबिन्सन ने शुरुआती 400 मीटर सबसे आगे रहते हुए 1:10.2 सेकंड में पूरे किए। इसके बाद 3,000 मीटर तक यह धावक 7वें स्थान पर था। उन्होंने यह दूरी 8:16.7 सेकंड में पूरी कर ली थी। रॉबिन्सन 4,500 मीटर तक एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच गए थे, लेकिन 4,700 मीटर के बाद इस बढ़त को गंवा दिया। उन्होंने दूसरे पायदान पर रहते हुए सिल्वर अपने नाम किया।