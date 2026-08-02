2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खेल

CWG 2026: आखिरी 7 सेकंड में गुलवीर सिंह से न होती ये चूक, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में बदल जाता उनके ऐतिहासिक मेडल का रंग

CWG 2026 Men's 5000m Final: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय धावक गुलवीर सिंह ने मेन्स 5,000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। एक ही CWG संस्करण में दो मेडल जीतने वाले पहले भारतीय 'ट्रैक एंड फील्ड एथलीट' बने गुलवीर ने इससे पहले 10,000 मीटर में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया था।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 02, 2026

Gulveer Singh Bronze Medal CWG 2026

गुलवीर सिंह ने मेन्स 5,000 मीटर रेस में जीता ब्रॉन्ज मेडल (फोटो- Glasgow 2026 X)

Gulveer Singh Bronze Medal CWG 2026: भारत के लॉन्ग-डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह ने शनिवार को देर रात मेन्स 5,000 मीटर रेस के फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इस मेडल की वजह से वह कॉमनवेल्थ गेम्स के एक ही संस्करण में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय 'ट्रैक एंड फील्ड एथलीट' बन गए हैं। इससे पहले गुलवीर ने मेन्स 10,000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता था। इस ऐतिहासिक पल को वे और शानदार बना सकते थे, लेकिन रेस के आखिरी 7 सेकंड में वह खुद को एक्सीलरेट नहीं कर पाए और ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा।

सिल्वर मेडल से चूके गुलवीर

गुलवीर सिंह ने 13:24.95 का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि केन्या के मैथ्यू किपचुम्बा किपसांग ने 13:23.61 का समय निकालकर गोल्ड मेडल जीता। ऑस्ट्रेलिया के काय रॉबिन्सन 13:24.70 के साथ सिल्वर मेडलिस्ट रहे। गुलवीर एक समय रेस में 5वें स्थान पर चल रहे थे, लेकिन आखिरी 300 मीटर में उन्होंने खुद को एक्सीलरेट किया और दूसरे स्थान पर आ गए। हालांकि, जब आखिरी 40-50 मीटर की दूरी बची थी, तब ऑस्ट्रेलिया के काय रॉबिन्सन ने एक्सीलरेट किया और गुलवीर को पछाड़ दिया। भारतीय धावक ने खुद को काफी पहले एक्सीलरेट कर लिया था, जिससे वे आखिरी पल में और ज्यादा जोर नहीं लगा सके और तीसरे स्थान पर रहे।

पहले लैप के बाद 8वें स्थान पर थे गुलवीर

स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में गुलवीर सिंह ने पहले 400 मीटर 1:10.6 सेकंड में पूरे किए। उस समय तक वह 8वें स्थान पर थे। इसके बाद उन्होंने अगले 400 मीटर 1:06.4 सेकंड में पूरे करते हुए चौथा स्थान हासिल कर लिया था। यहां से अगले दो लैप उन्होंने क्रमशः 32.9 सेकंड और 34.1 सेकंड में पूरे किए।

उत्तर प्रदेश के अतरौली के रहने वाले 28 वर्षीय आर्मीमैन गुलवीर सिंह ने शुरुआती 3,000 मीटर 8:16.6 सेकंड में पूरे किए। उस समय तक वह पांचवें स्थान पर थे। गुलवीर ने 4,800 मीटर तक तीसरा स्थान हासिल कर लिया था, जिसके बाद अगले 200 मीटर यही स्थान बरकरार रखते हुए देश को ब्रॉन्ज जिताया।

टॉप से दूसरे स्थान पर खिसके रॉबिन्सन

केन्या के मैथ्यू किपचुम्बा किपसांग ने शुरुआती 400 मीटर 1:11.0 सेकंड में पूरे किए। उस समय तक वह 15वें स्थान पर थे। इसके बाद उन्होंने 3,000 मीटर 9वें स्थान पर रहते हुए 8:16.8 सेकंड में पूरे किए। 4,800 मीटर तक किपसांग सबसे आगे पहुंच गए थे। इसके बाद उन्होंने बढ़त को बरकरार रखते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के काय रॉबिन्सन ने शुरुआती 400 मीटर सबसे आगे रहते हुए 1:10.2 सेकंड में पूरे किए। इसके बाद 3,000 मीटर तक यह धावक 7वें स्थान पर था। उन्होंने यह दूरी 8:16.7 सेकंड में पूरी कर ली थी। रॉबिन्सन 4,500 मीटर तक एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच गए थे, लेकिन 4,700 मीटर के बाद इस बढ़त को गंवा दिया। उन्होंने दूसरे पायदान पर रहते हुए सिल्वर अपने नाम किया।

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अब तक कुल 39 मेडल हासिल किए हैं, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। फिलहाल भारत मेडल टैली में चौथे स्थान पर है।

India at CWG 2026: मुक्केबाजों ने बदल दिया कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास, पहली बार भारत को बनाया नंबर वन

ये भी पढ़ें
Sachin Siwach Boxing Gold

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Commonwealth Games 2026

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

02 Aug 2026 09:34 am

Published on:

02 Aug 2026 09:34 am

Hindi News / Sports / CWG 2026: आखिरी 7 सेकंड में गुलवीर सिंह से न होती ये चूक, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में बदल जाता उनके ऐतिहासिक मेडल का रंग

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

Commonwealth Games 2026

India at CWG 2026: मुक्केबाजों ने बदल दिया कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास, पहली बार भारत को बनाया नंबर वन

Sachin Siwach Boxing Gold
खेल

CWG 2026: रिकॉर्ड 8 गोल्ड जीत भारत ने एक ही दिन में बदल दी मेडल टेबल की कहानी, मेजबान स्कॉटलैंड को भी छोड़ा पीछे

CWG 2026
खेल

Gulveer Singh Bronze Medal: गुलवीर ने 5000 मीटर में जीता कांस्य, CWG 2026 में दूसरा पदक किया अपने नाम

Gulveer Singh Bronze Medal
खेल

CWG 2026: अंकुश पंघाल ने इंग्लैंड के बॉक्सर को हराकर जीता गोल्ड मेडल

Ankush Panghal
अन्य खेल

CWG 2026: सचिन सिवाच ने जीता गोल्ड मेडल, फाइनल में नामीबिया के बॉक्सर को हराया

Sachin Siwach
अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.