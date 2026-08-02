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WI vs PAK: पाकिस्‍तान ने मारी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी? सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को ही किया प्लेइंग 11 से बाहर

WI vs PAK 2nd Test: पाकिस्‍तान ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट की प्‍लेइंग इलेवन में चार बड़े बदलाव किए हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि पाकिस्‍तान के कप्‍तान बाबर आजम ने पिछले मैच में 8 विकेट लेने वाले अपने सबसे अच्‍छे गेंदबाज मोहम्‍मद अब्‍बास को ही बाहर कर दिया है और उसकी जगह एक स्पिनर का डेब्‍यू कराया है।
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भारत

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lokesh verma

Aug 02, 2026

WI vs PAK 2nd Test

पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricbuzz)

WI vs PAK 2nd Test: पाकिस्‍तान और वेस्‍टइंडीज के बीच दो मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला पोर्ट ऑफ स्‍पेन के क्‍वींस पार्क ओवल में खेला जा रहा है। करो या मरो के इस मुकाबले में बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर रही है। लेकिन, इस मैच के लिए पाकिस्‍तान की टीम चार बदलाव किए गए हैं, जिनमें से एक बदलाव बेहद ही चौंकाने वाला है। टीम मैनेजमेंट ने पिछले मैच में 8 विकेट लेने वाबले मोहम्‍मद अब्‍बास को ही बाहर कर दिया है। कप्‍तान से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्‍होंने इसके पीछे की वजह परिस्थितियों को बताया है।

हम भी पहले बल्‍लेबाजी करना पसंद करते

टॉस हारने के बाद बाबर आज़म ने कहा कि सच कहूं तो हम भी पहले बल्‍लेबाजी करना पसंद करते, लेकिन टॉस हमारे हाथ में नहीं है। हम पहली पारी में बेहतर बल्‍लेबाजी करते और परिस्थिति का फायदा उठाते। सीरीज में 1-0 से पिछड़ने के बाद पाकिस्तान कैंप में प्‍लेयर्स का कैसा मूड है? इस पर उन्‍होंने कहा कि मैसेज हमेशा पॉजिटिव होता है। हमें बस खुद पर और एक टीम के तौर पर थोड़ा आगे बढ़कर अपने प्लान को पूरा करने पर भरोसा करते हैं।

पाकिस्‍तान टीम में हुए कुल चार बदलाव

इंजर्ड शान मसूद की जगह शफीक को लेने पर बाबर ने कहा कि कंडीशन की वजह से हमने कुछ बदलाव किए हैं। शान की जगह अब्दुल्ला शफ़ीक आ रहे हैं। इसके साथ ही हम इस मैच में चार बदलाव के साथ उतर रहे हैं। हमारी टीम में दो खिलाड़ी डेब्‍यू कर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से इस मैच में अवैस जफर और उबैद शाह डेब्‍यूटेंट हैं। दूसरे टेस्ट में मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? इस पर उन्‍होंने कहा कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में पैच में विकेट न खोएं। हमें अच्छी पार्टनरशिप चाहिए और बॉलिंग में भी यही चीज की दरकार है।

सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले मोहम्‍मद अब्‍बास को ही किया बाहर

सीरीज में पाकिस्तान के सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद अब्बास को क्‍यों बाहर रखा गया? इस पर बाबर ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंडीशन की वजह से ऐसा किया गया है। कंडीशन की डिमांड अलग होती है, इसलिए हमने उनकी जगह एक स्पिनर को उतारा है।

पाकिस्तान की प्लेइंग XI

अज़ान अवैस, इमाम-उल-हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम (कप्‍तान), सलमान आगा, मोहम्मद रिज़वान (विकेटकीपर), अवैस जफर, अली उस्मान, साजिद खान, मोहम्मद अली और उबैद शाह।

वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI

तेजनरेन चंद्रपॉल, ब्रैंडन किंग, कावेम हॉज, आमिर जंगू, शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, रोस्टन चेज़ (कप्‍तान), केमर रोच, जोमेल वारिकन, शमर जोसेफ, जेडन सील्स।

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Updated on:

02 Aug 2026 08:31 pm

Published on:

02 Aug 2026 08:31 pm

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