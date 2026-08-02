WI vs PAK 2nd Test: पाकिस्‍तान और वेस्‍टइंडीज के बीच दो मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला पोर्ट ऑफ स्‍पेन के क्‍वींस पार्क ओवल में खेला जा रहा है। करो या मरो के इस मुकाबले में बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर रही है। लेकिन, इस मैच के लिए पाकिस्‍तान की टीम चार बदलाव किए गए हैं, जिनमें से एक बदलाव बेहद ही चौंकाने वाला है। टीम मैनेजमेंट ने पिछले मैच में 8 विकेट लेने वाबले मोहम्‍मद अब्‍बास को ही बाहर कर दिया है। कप्‍तान से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्‍होंने इसके पीछे की वजह परिस्थितियों को बताया है।