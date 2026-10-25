भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricbuzz)
New Zealand A vs India A 1st Unofficial Test: इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच पहला अनऑफिशियल टेस्ट लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल ग्राउंड पर खेला जा रहा है। रविवार को दूसरे दिन चाय काल तक न्यूजीलैंड की पहली पारी 317 रन पर खत्म हुई है। इससे पहले भारत की पहली पारी महज 113 रन पर सिमट गई थी। इस तरह मेजबान टीम ने पहली पारी के आधार पर 204 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम पहली पारी प्रदर्शन को देखते हुए उस पर पारी से हार का खतरा मंडरा रहा है।
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