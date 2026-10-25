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NZA vs INDA: बल्‍लेबाजों के फेल होने के बाद गेंदबाजों की जमकर कुटाई, न्‍यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 204 रन की बढ़त बनाई

NZA vs INDA 1st Unofficial Test: इंडिया ए और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी पहले अनाधिकारिक टेस्‍ट में दूसरे दिन चाय काल तक मेजबान टीम ने अपनी पहली पारी में 317/10 बनाते हुए 204 रन की बढ़त हासिल कर ली। अब भारत पर पारी से हार का खतरा मंडरा रहा है।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 25 Oct 2026, 8:23 AM IST

NZA vs INDA 1st Unofficial Test Day 2 Highlights,

भारतीय बल्‍लेबाज केएल राहुल और यशस्‍वी जायसवाल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricbuzz)

New Zealand A vs India A 1st Unofficial Test: इंडिया ए और न्‍यूजीलैंड ए के बीच पहला अनऑफिशियल टेस्‍ट लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल ग्राउंड पर खेला जा रहा है। रविवार को दूसरे दिन चाय काल तक न्‍यूजीलैंड की पहली पारी 317 रन पर खत्‍म हुई है। इससे पहले भारत की पहली पारी महज 113 रन पर सिमट गई थी। इस तरह मेजबान टीम ने पहली पारी के आधार पर 204 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम पहली पारी प्रदर्शन को देखते हुए उस पर पारी से हार का खतरा मंडरा रहा है।

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Updated on:

25 Oct 2026, 8:23 AM IST

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