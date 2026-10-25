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भारत से लगातार दूसरी हार के बाद न्यूजीलैंड को बड़े झटके, लॉकी फर्ग्यूसन नहीं खेलेंगे तीसरा मैच, मैट हेनरी बाकी T20I सीरीज से बाहर

Matt Henry ruled out: भारत से टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 2-0 से पिछड़ने के बाद न्‍यूजीलैंड की सीरीज को एक और झटका लगा है। मेजबान टीम के स्‍टार पेसर मैट हेनरी टी20 सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 25 Oct 2026, 8:00 AM IST

Matt Henry ruled out

न्‍यूजीलैंड के स्‍टार पेसर मैट हेनरी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricbuzz)

Matt Henry ruled out of remainder of T20I series: क्राइस्टचर्च में भारत से दूसरे टी20 इंटरनेशनल में हार के बाद न्‍यूजीलैंड के स्‍टार तेज गेंदबाज मैट हेनरी बाकी सीरीज से बाहर हो गए हैं। काफ में खिंचाव के चलते वह वह दूसरे मुकाबले में सिर्फ दो ओवर ही फेंक पाए थे। वहीं, लॉकी फर्ग्यूसन भी तीन ओवर फेंककर एहतियात के तौर पर मैदान से बाहर चले गए थे, वह भी वेलिंगटन में तीसरा टी20 नहीं खेलेंगे। बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड ने वर्कलोड मैनेजमेंट स्ट्रैटजी के तहत सीरीज के बाकी मैच के लिए अपने तेज गेंदबाजों को रोटेट करने का फैसला किया है।

लॉकी फर्ग्यूसन आखिरी दो टी20 के लिए रहेंगे उपलब्‍ध

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे बड़ा अपडेट मैट हेनरी से जुड़ा है, जो टी20 सीरीज में आगे हिस्सा नहीं लेंगे और पहले वनडे से दो दिन पहले 2 नवंबर को ऑकलैंड में वनडे टीम में शामिल होने से पहले क्राइस्टचर्च में ही रहेंगे। हेनरी ने शनिवार के मैच में सिर्फ दो ओवर फेंके और कप्तान मिचेल सेंटनर ने बताया कि उन्‍होंने काफ में खिंचाव के कारण मैदान छोड़ दिया। वहीं, लॉकी फर्ग्यूसन एहतियात के तौर पर मैदान से बाहर चले गए थे, वह वेलिंगटन में तीसरा टी20 नहीं खेलेंगे। वह ऑकलैंड और हैमिल्टन में खेले जाने वाले आखिरी दो मैचों के लिए टीम में वापस शामिल होंगे।

काइल जैमीसन अभी तक नहीं खेले एक भी मैच

बता दें कि काइल जैमीसन अभी तक सीरीज में नहीं खेले हैं, वह तीसरे टी20 के बाद वेलिंगटन में ही रहेंगे और बेसिन रिजर्व में कैंटरबरी के लिए फोर्ड ट्रॉफी मैच में हिस्सा लेंगे, जिसका मतलब है कि वह आखिरी दो मैच नहीं खेल पाएंगे। वह वनडे लेग के लिए टीम में वापस आएंगे। ब्लेयर टिकनर आखिरी तीन मैच के लिए टीम में शामिल होंगे, जबकि जोश क्लार्कसन आखिरी दो मैच के लिए जुड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि दोनों खिलाड़ियों को शुरुआती 16 लोगों की टीम में जैक फाउल्केस और मार्क चैपमैन की जगह लिया गया था, जो चोट के कारण बाहर हो गए थे। इसके अलावा मैट फिशर तीसरे टी20 के कवर के तौर पर टीम के साथ वेलिंगटन जाएंगे।

'हम टीम में मौजूद गहराई को लेकर बहुत खुशकिस्मत'

न्‍यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने बताया कि हम टीम में मौजूद गहराई को लेकर बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम अपने पेसरों के वर्कलोड को मैनेज करने में मदद के लिए अलग-अलग खिलाड़ियों को बुला सकते हैं, और यह पक्का करने की कोशिश कर सकते हैं कि वे आने वाले सभी क्रिकेट में टीम के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार हों। न्यूजीलैंड के पास जैकब डफी, नाथन स्मिथ और एडम मिल्ने जैसे ऑप्शन भी हैं, जिनका इस्तेमाल आगे कर सकते हैं।

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Updated on:

25 Oct 2026, 8:00 AM IST

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