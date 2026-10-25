भारत से लगातार दूसरी हार के बाद न्यूजीलैंड को बड़े झटके, लॉकी फर्ग्यूसन नहीं खेलेंगे तीसरा मैच, मैट हेनरी बाकी T20I सीरीज से बाहर

बता दें कि काइल जैमीसन अभी तक सीरीज में नहीं खेले हैं, वह तीसरे टी20 के बाद वेलिंगटन में ही रहेंगे और बेसिन रिजर्व में कैंटरबरी के लिए फोर्ड ट्रॉफी मैच में हिस्सा लेंगे, जिसका मतलब है कि वह आखिरी दो मैच नहीं खेल पाएंगे। वह वनडे लेग के लिए टीम में वापस आएंगे। ब्लेयर टिकनर आखिरी तीन मैच के लिए टीम में शामिल होंगे, जबकि जोश क्लार्कसन आखिरी दो मैच के लिए जुड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि दोनों खिलाड़ियों को शुरुआती 16 लोगों की टीम में जैक फाउल्केस और मार्क चैपमैन की जगह लिया गया था, जो चोट के कारण बाहर हो गए थे। इसके अलावा मैट फिशर तीसरे टी20 के कवर के तौर पर टीम के साथ वेलिंगटन जाएंगे।