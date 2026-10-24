IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 से बढ़त के बावजूद बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, 23 मैचों से इस खिलाड़ी का फॉर्म गायब!

Shreyas Iyer vs IND vs NZ T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला गया, जहां टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की। भारतीय टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। इस मुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर 11 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद एक बार फिर उनकी बल्लेबाजी पर सवाल उठने लगे हैं। इस मुकाबले में जब भारतीय टीम 181 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और 56 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे, तब कप्तान 11 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए।