मैच से पहले गौतम गंभीर ने तिलक वर्मा को दी थी सलाह, रिकॉर्ड जीत के बाद खोला राज़

Tilak Varma on NZ vs IND 2nd T20I: भारत ने न्यूजीलैंड को उसके घर में लगातार दूसरे टी20I मैच में हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत की इस जीत में तिलक वर्मा और नितीश कुमार रेड्डी का अहम योगदान रहा। दोनों के बीच 30 गेंदों में 69 रनों की नाबाद साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने मैच का रुख बदल दिया। भारत ने दूसरा टी20I मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम किया। इस जीत के बाद तिलक वर्मा ने खुलासा किया कि कोच गौतम गंभीर की सलाह उनके काफी काम आई। उन्होंने मैच के बाद बताया कि गंभीर ने उन्हें क्या कहा था और किस रणनीति के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की।