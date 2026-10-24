24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

मैच से पहले गौतम गंभीर ने तिलक वर्मा को दी थी सलाह, रिकॉर्ड जीत के बाद खोला राज़

Tilak Varma Statement on Gautam Gambhir: भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी20I में 4 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। जानिए गौतम गंभीर की सलाह, तिलक वर्मा की रणनीति और नमन धीर और नितीश कुमार के साथ उनकी अहम साझेदारी की कहानी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Updated: 24 Oct 2026, 6:37 PM IST

Tilak varma statmen after 2nd T20I win vs New Zealand.

टीम इंडिया की जीत के बाद तिलक वर्मा को कोच गौतम गंभीर ने गले लगा लिया। (Photo- ANI)

Tilak Varma on NZ vs IND 2nd T20I: भारत ने न्यूजीलैंड को उसके घर में लगातार दूसरे टी20I मैच में हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत की इस जीत में तिलक वर्मा और नितीश कुमार रेड्डी का अहम योगदान रहा। दोनों के बीच 30 गेंदों में 69 रनों की नाबाद साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने मैच का रुख बदल दिया। भारत ने दूसरा टी20I मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम किया। इस जीत के बाद तिलक वर्मा ने खुलासा किया कि कोच गौतम गंभीर की सलाह उनके काफी काम आई। उन्होंने मैच के बाद बताया कि गंभीर ने उन्हें क्या कहा था और किस रणनीति के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की।

तिलक वर्मा को गौतम गंभीर ने क्या सलाह दी?

प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए तिलक वर्मा ने बताया कि मैच से ठीक पहले उनकी कोच गौतम गंभीर और सितांशु कोटक से बात हुई थी। दोनों ने उन पर भरोसा जताया था। तिलक ने कहा, 'उन्होंने मुझसे कहा कि पूरे भारत को भी भरोसा है कि अगर तुम अंत तक क्रीज पर टिके रहे, तो हमारे लिए मैच जीत जाओगे।' तिलक के मुताबिक, यही बात उनके दिमाग में चल रही थी। वह मैच को आखिरी तक ले जाना चाहते थे। आखिरकार, उन्होंने अपने कोच के भरोसे को सही साबित किया और टीम को जीत दिलाई।

नमन धीर आउट नहीं होते तो ..

तिलक वर्मा ने नमन धीर के साथ अपनी साझेदारी पर भी बात की। उन्होंने बताया कि दोनों ने अंत तक टिके रहने की योजना बनाई थी। तिलक ने कहा कि आज की पिच पिछले मैच के मुकाबले थोड़ी धीमी थी। इसलिए उन्होंने नमन से कहा था कि स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रन लेने पर ध्यान देना होगा। दोनों ने इसी रणनीति पर अमल किया और विकेटों के बीच तेजी से दौड़कर रन बनाए। हालांकि, मिचेल सैंटनर के आखिरी ओवर में नमन धीर आउट हो गए। तिलक को लगा कि अगर नमन आउट नहीं होते, तो भारत 18वें ओवर में ही मैच खत्म कर सकता था।

स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ क्या थी रणनीति?

तिलक वर्मा ने बताया कि उनकी योजना हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब गेंद उनके हिटिंग एरिया में आती थी, तभी वह आक्रामक शॉट खेलते थे। बाकी समय उनका लक्ष्य खाली जगहों पर गेंद खेलना और तेजी से रन लेना था। तिलक के मुताबिक, उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ चार से पांच बार दो-दो रन लिए। इन रनों से टीम को आठ से दस अतिरिक्त रन मिले। उन्होंने माना कि इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से बल्लेबाजी की।

तिलक ने आगे कहा कि उन्हें पता था कि तेज गेंदबाजों के खिलाफ छक्के लगाने के मौके मिल सकते हैं। मैदान बड़ा था, इसलिए वे गेंद की रफ्तार का फायदा उठाना चाहते थे। दोनों ने सही मौके का इंतजार किया और आखिर में शानदार अंदाज में मैच खत्म किया।

NZ vs IND: अर्शदीप सिंह ने भुवनेश्वर कुमार का तोड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज

ये भी पढ़ें
Arshdeep Singh Latest

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

24 Oct 2026, 6:37 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / मैच से पहले गौतम गंभीर ने तिलक वर्मा को दी थी सलाह, रिकॉर्ड जीत के बाद खोला राज़

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs NZ: 4,200 T20I मैचों के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, टीम इंडिया ने हिला डाला क्रिकेट का रिकॉर्ड बुक

Tilak verma
क्रिकेट

NZ vs IND: मिचेल सैंटनर की क्राइस्टचर्च में कमाल की बॉलिंग, टी20I में भारत के खिलाफ दूसरी बार किया कारनामा

NZ VS IND 2nd T20I
क्रिकेट

IND vs NZ: 21 साल के टी20 इंटरनेशनल इतिहास में सिर्फ तीसरी बार हुआ ऐसा, तिलक वर्मा ने किया बड़ा कारनामा

Tilak Verma
क्रिकेट

IND vs NZ 2nd T20: तिलक वर्मा ने हारे हुए मैच की कहानी बदली! न्यूजीलैंड के मुंह से छीनी जीत

तिलक वर्मा और नितीश रेड्डी
क्रिकेट

IND vs NZ: लंबे इंतजार के बाद वैभव सूर्यवंशी को मिली प्लेइंग 11 में जगह, आउट होने के बाद छोड़ गए गंभीर सवाल

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.