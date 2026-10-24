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NZ vs IND: मिचेल सैंटनर की क्राइस्टचर्च में कमाल की बॉलिंग, टी20I में भारत के खिलाफ दूसरी बार किया कारनामा

Mitchell Santner vs India: मिचेल सैंटनर ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरी बार 4 विकेट लिया। जानिए उनके शानदार प्रदर्शन और इस खास रिकॉर्ड से जुड़ी पूरी जानकारी।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Updated: 24 Oct 2026, 5:52 PM IST

NZ VS IND 2nd T20I

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। (Photo- ANI)

Mitchell Santner: भारतीय क्रिकेट टीम ने भले ही दूसरे टी20I मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली हो, लेकिन मेजबान टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है। दरअसल, वह टी20I क्रिकेट में भारत के खिलाफ दूसरी बार एक मैच में 4 विकेट लेने वाले एक मात्र स्पिनर बन गए हैं। उनके अलावा इस फॉर्मेट में अब तक कोई भी स्पिनर यह कारनामा नहीं कर सका है।

मिचेल सैंटनर ने पहली बार भारत के खिलाफ 4 विकेट लेने का कारनामा 15 मार्च 2016 को किया था। उस मुकाबले में उन्होंने 4 ओवर में महज 11 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। उनके इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड ने भारत को 47 रन से शिकस्त दी थी।

वहीं, 24 अक्टूबर, शनिवार को क्राइस्टचर्च में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। हालांकि, उनके इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद कीवी टीम अपनी हार को टाल नहीं सकी।

T20I में भारत के खिलाफ स्पिनरों के 4 विकेट हॉल

गेंदबाज़बॉलिंग फिगरमैदानसाल
वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)4/9कोलंबो (RPS)2021
मिचेल सैंटनर (न्यूजीलैंड)4/11नागपुर2016
डेनियल विटोरी (न्यूज़ीलैंड)4/20जोहान्सबर्ग2007
गेरहार्ड इरास्मस (नामीबिया)4/20दिल्ली2026
मिचेल सैंटनर (न्यूजीलैंड)4/21क्राइस्टचर्च2026

तिलक-नितीश ने न्यूजीलैंड से छीनी जीत

न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 19.5 ओवर में 181 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। हालांकि, संजू सैमसन 17 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं, अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 27 रन बनाने के बाद मिचेल सैंटनर का शिकार बने।

वैभव सूर्यवंशी भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। वह 8 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान श्रेयस अय्यर भी 11 गेंदों में 7 रन बनाकर मिचेल सैंटनर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए।

नमन धीर ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वह भी 17 गेंदों में 31 रन बनाने के बाद आउट हो गए। ऐसे में नितीश कुमार रेड्डी और तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने सातवें विकेट के लिए 30 गेंदों में 69 रनों की अटूट साझेदारी कर भारतीय टीम को जीत दिलाई।

तिलक वर्मा ने 26 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। वहीं, नितीश कुमार रेड्डी 13 गेंदों में नाबाद 26 रन बनाकर लौटे। इस जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

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24 Oct 2026, 5:52 PM IST

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