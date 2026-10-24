NZ vs IND: मिचेल सैंटनर की क्राइस्टचर्च में कमाल की बॉलिंग, टी20I में भारत के खिलाफ दूसरी बार किया कारनामा

Mitchell Santner: भारतीय क्रिकेट टीम ने भले ही दूसरे टी20I मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली हो, लेकिन मेजबान टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है। दरअसल, वह टी20I क्रिकेट में भारत के खिलाफ दूसरी बार एक मैच में 4 विकेट लेने वाले एक मात्र स्पिनर बन गए हैं। उनके अलावा इस फॉर्मेट में अब तक कोई भी स्पिनर यह कारनामा नहीं कर सका है।