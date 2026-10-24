IND vs NZ: 21 साल के टी20 इंटरनेशनल इतिहास में सिर्फ तीसरी बार हुआ ऐसा, तिलक वर्मा ने किया बड़ा कारनामा

India vs New Zealand 2nd T20 Highlights: क्राइस्टचर्च में शनिवार को खेले गए दूसरे टी20 में तिलक वर्मा ने नाबाद 51 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया। भारतीय टीम जब 70 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, तब उन्होंने पहले नमन धीर के साथ 42 और नितीश रेड्डी के साथ 69 रनों की अटूट साझेदारी कर न्यूजीलैंड के मुंह से जीत छीन ली। इस दौरान उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सफल रन चेज के दौरान सातवें विकेट के लिए फुल मेंबर टीनों संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बना डाला। इस रिकॉर्ड में नितीश रेड्डी ने 13 गेंदों का सामना करने के बाद 26 रन का योगदान दिया।