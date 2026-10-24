IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी-संजू सैमसन की वजह से फंस गया था मैच! श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद बताया असली हीरो कौन

आपको बता दें कि इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 50 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों में 4 रन बनाए, जो आमतौर पर आईपीएल में 220 से अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। वहीं संजू सैमसन ने भी 17 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 14 रन बनाए, जबकि कप्तान श्रेयस ने भी 11 गेंदें खेलने के बाद सिर्फ 7 रन बनाए। तीनों का स्ट्राइक रेट 100 से कम रहा। तीनों ने मिलकर 35 गेंदें खेलीं और सिर्फ 25 रन बनाए। टीम इंडिया 181 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, जहां उसे 150 से अधिक की स्ट्राइक रेट से रन बनाने की जरूरत थी।