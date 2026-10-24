PAK vs SL: एक सीरीज बाद ही PCB को अपनी गलती का हुआ एहसास! इस खिलाड़ी को वापस टीम में किया शामिल

WTC 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। पाकिस्तान ने अब तक खेले गए 9 टेस्ट मैचों में से सिर्फ 2 में जीत दर्ज की है, जबकि उसे 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, श्रीलंका 6 टेस्ट मैचों में 1 जीत, 2 हार और 3 ड्रॉ के साथ सातवें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज है, जबकि न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। बांग्लादेश चौथे और भारत पांचवें स्थान पर है।