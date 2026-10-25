पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Pakistan ODI Tri-Series 2026: पाकिस्तान में जारी वनडे ट्राई सीरीज का चौथा मुकाबला रविवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। जहां मेजबान पाकिस्तान टीम फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी। वहीं, इंग्लैंड की टीम के लिए यह करो या मरो वाला मुकाबला होगा, क्योंकि इस मैच को जीतकर ही वह फाइनल की दौड़ में बनी रह सकती है। हालांकि इस मैच में सबकी नजर पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी पर टिकी होंगी, जिनके पास 150 विकेट का माइलस्टोन पार करने के साथ मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह समेत कई दिग्गजों के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा। वह इस मैच में एक विकेट लेते ही मिचेल स्टार्क के बाद सबसे तेज 150 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के दूसरे तेज गेंदबाज बन जाएंगे।
बता दें कि सबसे तेज वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट पूरे करने वाले मिचेल स्टार्क हैं, जिन्होंने सिर्फ 77 मैचों में यह कारनाम किया था। वहीं, दूसरे नंबर पर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं, जिन्होंने 80 मैचों में ये उपलब्धि अपने नाम की थी। इस मामले तीसरे नंबर पर ट्रेंट बोल्ड (81 मैच), चौथे पर ब्रेट ली (82 मैच), पांचवें पर मैट हेनरी (85 मैच), छठे पर एलन डोनाल्ड (), सातवें पर मोर्ने मोर्केल () और आठवें पर जसप्रीत बुमराह () हैं। शाहीन अफरीदी अब तक 79 मैचों की 78 पारियों में 149 विकेट ले चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ एक विकेट लेते ही वह मिचेल स्टार्क के बाद सबसे तेज 150 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के दूसरे तेज गेंदबाज बन जाएंगे।
|रैंक
|गेंदबाज
|देश
|150वां विकेट किसके खिलाफ
|तारीख
|वनडे डेब्यू
|150 विकेट पूरे करने में समय
|मैच
|1
|मिचेल स्टार्क
|ऑस्ट्रेलिया
|वेस्टइंडीज
|6 जून 2019
|20 अक्टूबर 2010
|8 साल, 229 दिन
|77
|2
|मोहम्मद शमी
|भारत
|इंग्लैंड
|12 जुलाई 2022
|6 जनवरी 2013
|9 साल, 187 दिन
|80
|3
|ट्रेंट बोल्ट
|न्यूजीलैंड
|बांग्लादेश
|5 जून 2019
|11 जुलाई 2012
|6 साल, 329 दिन
|81
|4
|ब्रेट ली
|ऑस्ट्रेलिया
|श्रीलंका
|20 फरवरी 2004
|9 जनवरी 2000
|4 साल, 42 दिन
|82
|5
|मैट हेनरी
|न्यूजीलैंड
|श्रीलंका
|11 जनवरी 2025
|31 जनवरी 2014
|10 साल, 346 दिन
|85
|6
|एलन डोनाल्ड
|दक्षिण अफ्रीका
|वेस्टइंडीज
|3 नवंबर 1997
|10 नवंबर 1991
|5 साल, 358 दिन
|89
|7
|मोर्ने मोर्कल
|दक्षिण अफ्रीका
|वेस्टइंडीज
|18 जनवरी 2015
|6 जून 2007
|7 साल, 226 दिन
|89
|8
|जसप्रीत बुमराह
|भारत
|इंग्लैंड
|14 जुलाई 2026
|23 जनवरी 2016
|10 साल, 172 दिन
|90
|9
|वकार यूनिस
|पाकिस्तान
|ऑस्ट्रेलिया
|14 अक्टूबर 1994
|14 अक्टूबर 1989
|5 साल
|91
|10
|शोएब अख्तर
|पाकिस्तान
|दक्षिण अफ्रीका
|10 अक्टूबर 2003
|28 मार्च 1998
|5 साल, 196 दिन
|91
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
|औसत
|इकॉनमी
|5 विकेट
|1
|वसीम अकरम
|356
|351
|502
|5/15
|23.52
|3.89
|6
|2
|वकार यूनिस
|262
|258
|416
|7/36
|23.84
|4.68
|13
|3
|शाहिद अफरीदी
|393
|369
|393
|7/12
|34.53
|4.62
|9
|4
|सकलैन मुश्ताक
|169
|165
|288
|5/20
|21.78
|4.29
|6
|5
|अब्दुल रज्जाक
|261
|250
|268
|6/35
|31.53
|4.67
|3
|6
|शोएब अख्तर
|158
|157
|241
|6/16
|24.70
|4.75
|4
|7
|सईद अजमल
|113
|112
|184
|5/24
|22.72
|4.18
|2
|8
|इमरान खान
|175
|153
|182
|6/14
|26.61
|3.89
|1
|9
|आकिब जावेद
|163
|159
|182
|7/37
|31.43
|4.28
|4
|10
|उमर गुल
|130
|128
|179
|6/42
|29.34
|5.19
|2
|11
|मुश्ताक अहमद
|144
|142
|161
|5/36
|33.29
|4.26
|1
|12
|शोएब मलिक
|287
|217
|158
|4/19
|39.18
|4.66
|0
|13
|शाहीन शाह अफरीदी
|79
|78
|149
|6/35
|24.62
|5.55
|3
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