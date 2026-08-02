Abhishek Sharma ने 25 गगनचुंबी छक्कों के साथ गेंदबाजों की जमकर बनाई रेल, 91 गेंदों पर ठोके 233 रन, जानें कहां किया ये ‘करिश्मा’

पंजाब में वनडे डिस्ट्रिक्ट मुकाबले में क्रीज पर उतरते ही अभिषेक शर्मा का रौद्र रूप देखने को मिला। उन्‍होंने एक छोर से बेहद आक्रामक अंदाज में मैदान के चारों ओर बड़े-बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। इस दौरान उन्‍होंने विपक्षी टीम के किसी गेंदबाज को संभलने का मौका नहीं दिया। उनके सामने सभी बॉलर बेबस नजर आए। अभिषेक ने महज 91 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौके और 25 छक्कों की मदद से 233 रन की बड़ी पारी खेली। उन्‍होंने 210 रन बाउंड्री से बनाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्‍होंने लगभग हर दूसरी बॉल को बाउंड्री के पार भेजा।