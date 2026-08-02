Babar Azam 150th Match as Captain for Pakistan: वेस्‍टइंडीज और पाकिस्‍तान के बीच तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज का दूसरा मुकाबला पोर्ट ऑफ स्‍पेन के क्‍वींसलैंड ओवल में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में मेजबान वेस्‍टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है। इस मैच में बारिश की वजह से पहले टॉस में देरी हुई और फिर 9.5 ओवर ही फेंके गए थे कि फिर से बारिश की वजह से खेल रोक दिया गया। इस मैच में विंडीज ने अपनी पहली पारी में लंच तक एक विकेट खोकर 49 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। ब्रैंडन किंग 33 और कावेम हॉज बगैर खाता खोले खेल रहे हैं। भले ही बाबर आजम इस मैच में टॉस नहीं जीत सके, लेकिन उन्‍होंने एक खास उपलब्धि जरूर हासिल की है।