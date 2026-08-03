WI vs PAK 2nd Test: दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज की दमदार वापसी, 120 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद पाकिस्तान की हालत कर दी खराब

पाकिस्तान ने इस दूसरे टेस्ट में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप करने का हैरान करने वाला फैसला लिया, जिन्होंने पहले टेस्ट में 8 विकेट चटकाए थे। बता दें कि सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 90 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी, जिससे वह डब्ल्यूटीसी (WTC) अंक तालिका में पाकिस्तान को पछाड़कर आठवें स्थान पर पहुँच गई थी। यह पाकिस्तान की विदेशी सरजमीं पर लगातार आठवीं हार थी। इस मुकाबले में ग्रीव्स ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था और प्लेयर ऑफ द मैच चूने गए थे।