आकिब नबी की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बोलती है तूती, पाकिस्तानी पेसर को पछाड़ बने दुनिया दूसरे सर्वाधिक 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज

नबी ने पिछले दो रणजी ट्रॉफी सीजन में 104 विकेट लिए हैं, जिसमें 2025-26 कैंपेन में 60 विकेट शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर की पहली रणजी ट्रॉफी जीत में उन्‍होंने अहम भूमिका निभाई थी। वह हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई इंडिया ए टीम का भी हिस्सा थे। जहां उन्होंने दो फर्स्ट-क्लास मैचों में छह विकेट लिए थे। अब श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में होगा।