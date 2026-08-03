IND vs SL: आखिर जसप्रीत बुमराह की जगह आकिब नबी को ही क्यों मिला मौका? सलेक्टर्स ने बड़े-बड़े धुरंधरों को कर दिया नजरअंदाज

आकिब ने रणजी ट्रॉफी के पिछले दो सीजन में 104 विकेट निकाले हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी की इस सीजन में 60 विकेट लेते हुए जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण आकिब को टीम इंडिया में शामिल करने की मांग काफी समय से उठक रही थी। आकिब परवेज रसूल और उमरान मलिक के भारत के लिए व्हाइट-बॉल मैच खेलने के बाद, वे जम्मू-कश्मीर से नेशनल टीम में शामिल होने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। टेस्ट टीम में नबी के चुने जाने की खबर से जम्मू-कश्मीर में खुशी का माहौल है।