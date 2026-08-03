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तबाह हुआ क्रिकेटर अखिलेश रेड्डी का करियर, एंटी-करप्शन कोड तोड़ने पर 8 साल के लिए हुए बैन

USA cricketer banned for 8 years: ICC एंटी-करप्शन ट्रिब्यूनल ने एंटी-करप्शन कोड तोड़ने के तीन मामलों में दोषी पाए जाने पर यूएसए के क्रिकेटर बोडुगम अखिलेश रेड्डी को 8 साल के लिए सभी तरह के क्रिकेट खेलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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भारत

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lokesh verma

Aug 03, 2026

Akhilesh Reddy banned for 8 years

यूएसए के क्रिकेटर बोडुगम अखिलेश रेड्डी। (फोटो सोर्स: cricbuzz)

USA cricketer Akhilesh Reddybanned for 8 years: यूएसए के क्रिकेटर बोडुगम अखिलेश रेड्डी को ICC एंटी-करप्शन कोड तोड़ना बहुत ही भारी पड़ गया है। आईसीसी एंटी-करप्शन ट्रिब्यूनल ने एंटी-करप्शन कोड तोड़ने के तीन मामलों में दोषी पाए जाने पर रेड्डी पर 8 साल का बैन लगा दिया है। अब वह सस्पेंशन के दौरान 21 नवंबर 2025 से नवंबर 2033 तक किसी भी स्‍तर पर क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे।

ये आरोप लगे अखिलेश रेड्डी पर

दरअसल, अखिलेश रेड्डी पर लगे आरोप अबू धाबी टी10 के 2025 सीजन से जुड़े हैं। जहां उन्‍होंने आईसीसी ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की ओर से डेज़िग्नेटेड एंटी-करप्शन ऑफिशियल के तौर पर काम किया था। अखिलेश को कोड के आर्टिकल 2.1.1 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो मैचों के नतीजे, प्रोग्रेस, कंडक्ट या किसी और पहलू को फिक्स करने, साजिश रचने या गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश से जुड़ा है।

उन्हें आर्टिकल 2.1.4 के तहत किसी दूसरे पार्टिसिपेंट को आर्टिकल 2.1.1 का उल्लंघन करने के लिए उकसाने, उकसाने, फुसलाने, निर्देश देने, मनाने, बढ़ावा देने या जानबूझकर मदद करने का भी दोषी पाया गया। इसके अलावा उन्‍हें ट्रिब्यूनल ने आर्टिकल 2.4.7 का उल्लंघन करने का भी दोषी पाया, यह तय करने के बाद कि उन्होंने अपने मोबाइल डिवाइस से डेटा और मैसेज डिलीट करके जांच में रुकावट डाली, जो जांच के लिए जरूरी हो सकते थे।

अखिलेश रेड्डी का अंतरराष्‍ट्रीय करियर

बता दें कि 26 साल के अखिलेश रेड्डी ने यूएसए के लिए अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्‍यू केमैन के खिलाफ 19 अप्रैल 2025 को किया था। तब से लेकर अब तक वह यूएसए के लिए चार टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। ये सभी मुकाबले उन्‍होंने अप्रैल 2025 में ही खेले थे, जिनमें वह 85 के औसत से सिर्फ एक विकेट ही ले सके थे।

इस साल सजा पाने वाले दूसरे अंतरराष्‍ट्रीय खिलाड़ी

अखिलेश अब इस साल एंटी-करप्शन कोड के तहत दोषी पाए जाने वाले दूसरे यूएसए इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। इससे पहले एरॉन जोन्स को 2023-24 सीजन में बारबाडोस के बीआईएम-10 टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के दौरान आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के पांच उल्लंघनों के लिए सजा दी गई थी और कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था।

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Updated on:

03 Aug 2026 04:44 pm

Published on:

03 Aug 2026 04:26 pm

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