तबाह हुआ क्रिकेटर अखिलेश रेड्डी का करियर, एंटी-करप्शन कोड तोड़ने पर 8 साल के लिए हुए बैन

उन्हें आर्टिकल 2.1.4 के तहत किसी दूसरे पार्टिसिपेंट को आर्टिकल 2.1.1 का उल्लंघन करने के लिए उकसाने, उकसाने, फुसलाने, निर्देश देने, मनाने, बढ़ावा देने या जानबूझकर मदद करने का भी दोषी पाया गया। इसके अलावा उन्‍हें ट्रिब्यूनल ने आर्टिकल 2.4.7 का उल्लंघन करने का भी दोषी पाया, यह तय करने के बाद कि उन्होंने अपने मोबाइल डिवाइस से डेटा और मैसेज डिलीट करके जांच में रुकावट डाली, जो जांच के लिए जरूरी हो सकते थे।