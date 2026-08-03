पंजाब किंग्स के शशांक सिंह ने नाराज़ होकर छोड़ा छत्तीसगढ़ का साथ, अब इस राज्य से खेलेंगे, कहा – मुश्किल दौर में बोर्ड ने नहीं दिया साथ

Shashank Singh, Chhattisgarh Cricket: पंजाब किंग्स (PBKS) के स्टार ऑलराउंडर शशांक सिंह ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने अपनी घरेलू टीम छत्तीसगढ़ छोड़ने का ऐलान किया है। वह 2026-27 सीजन में पुडुचेरी के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। शशांक ने बताया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) पर उनके मुश्किल वक़्त पर साथ नहीं देने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें बोर्ड ने पुडुचेरी से खेलने के लिए ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) दे दिया है।