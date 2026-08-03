वेस्टइंडीज में जूझ रही पाकिस्तान टीम में बड़ा बदलाव, PCB ने पूर्व ‘अनजान’ क्रिकेटर माइक स्मिथ को बनाया नया बैटिंग कोच

Pakistan Cricket Team New Batting Coach: वेस्‍टइंडीज के दौरे पर खराब प्रदर्शन कर रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फिर से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वेस्टइंडीज दौरे के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर माइक स्मिथ को टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्‍त किया है। भले ही आपने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में माइक स्मिथ का नाम नहीं सुना हो, लेकिन आपको बता दें कि उन्‍हें घरेलू और फ्रैंचाइजी क्रिकेट का अच्‍छा खासा अनुभव है। बताया जा रहा है कि वेस्‍टइंडीज दौरे के बाद वह 19 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ेंगे।