कौन हैं नील पटेल? मात्र 16 की उम्र में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम में एंट्री, भारत के खिलाफ खेलेंगे सीरीज

नील पटेल मौजूदा समय में न्यू साउथ वेल्स के लिए ओपनिंग करते हैं। जूनियर लेवल पर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलते हुए नील ने महज 16 साल की उम्र में इतिहास रच दिया। उन्होंने सिडनी प्रीमियर क्रिकेट फर्स्ट ग्रेड में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 से अधिक रन बनाए और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए।