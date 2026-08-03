Duleep trophy: अर्शदीप सिंह और आयुष बडोनी जैसे स्टार खिलाड़ियों को नहीं, इस बल्लेबाज को मिली कप्तानी, नॉर्थ जोन की टीम का ऐलान हुआ

नॉर्थ जोन की टीम में अंतरराष्ट्रीय अनुभव और घरेलू स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का मिश्रण है। वाधावन के साथ बल्लेबाजी की मुख्य जिम्मेदारी संभालने वालों में उनके राज्य के साथी कामरान इकबाल और बड़े शॉट खेलने वाले अब्दुल समद शामिल हैं। कामरान इकबाल ने हुबली में कर्नाटक के खिलाफ फाइनल में नाबाद 160 रन बनाए थे, जिससे जम्मू-कश्मीर ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था।

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