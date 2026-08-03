IND vs SL: शुभमन गिल और ऋषभ पंत के पास इतिहास रचने का मौका, रवींद्र जडेजा के निशाने पर रोहित-कोहली के रिकॉर्ड

India vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच इसी महीने से दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा, वहीं दूसरा मैच 23 अगस्त से कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। भारत के लिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 (WTC) लिहाज से ये सीरीज बेहद ही महत्‍वपूर्ण है। श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, स्‍टार विकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत और अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के पास इतिहास रचने का मौका होगा। गिल और पंत के पास जहां इस सीरीज में तीन हजार WTC रन पूरे करने का मौका होगा तो वहीं, रवींद्र जडेजा के पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्‍गजों को पीछे छोड़ने का सुनहरा मौका होगा।