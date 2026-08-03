IND vs SL: शुभमन गिल और ऋषभ पंत के पास इतिहास रचने का मौका, रवींद्र जडेजा के निशाने पर रोहित-कोहली के रिकॉर्ड

शुभमन गिल और ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच इसी महीने से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा, वहीं दूसरा मैच 23 अगस्त से कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। भारत के लिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 (WTC) लिहाज से ये सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण है। श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के पास इतिहास रचने का मौका होगा। गिल और पंत के पास जहां इस सीरीज में तीन हजार WTC रन पूरे करने का मौका होगा तो वहीं, रवींद्र जडेजा के पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ने का सुनहरा मौका होगा।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय प्लेयर्स की बात करें तो इस मामले में मौजूदा कप्तान शुभमन गिल सबसे आगे हैं। वह डब्ल्यूटीसी के इतिहास में अब तक 2843 रन बना चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ 157 रन बनाते ही वह 3000 रन पूरे कर लेंगे। वहीं, ऋषभ पंत इस टूर्नामेंट में तीन हजारी बनने से सिर्फ 220 रन दूर हैं। रवींद्र जडेजा भी इस रेस में शामिल हैं, वह अभी तक डब्ल्यूटीसी में 2610 रन बना चुके हैं। भले ही वह इस सीरीज में तीन हजार के आंकड़े तक नहीं पाएं, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली को पीछे जरूर छोड़ सकते हैं, जिनके क्रमश: 2716 और 2617 रन हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|रन
|1
|शुभमन गिल
|2843
|2
|ऋषभ पंत
|2780
|3
|रोहित शर्मा
|2716
|4
|विराट कोहली
|2617
|5
|रवींद्र जडेजा
|2610
|रैंक
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|रन
|औसत
|1
|जो रूट
|इंग्लैंड
|77
|6651
|51.16
|2
|स्टीव स्मिथ
|ऑस्ट्रेलिया
|59
|4564
|50.15
|3
|मार्नस लाबुशेन
|ऑस्ट्रेलिया
|58
|4484
|46.22
|4
|ट्रैविस हेड
|ऑस्ट्रेलिया
|57
|3929
|42.70
|5
|बेन स्टोक्स
|इंग्लैंड
|64
|3857
|35.06
|6
|उस्मान ख्वाजा
|ऑस्ट्रेलिया
|47
|3464
|43.30
|7
|बाबर आज़म
|पाकिस्तान
|41
|3325
|48.18
|8
|ज़ैक क्रॉली
|इंग्लैंड
|57
|3314
|31.86
|9
|केन विलियमसन
|न्यूजीलैंड
|32
|3025
|58.17
|10
|हैरी ब्रूक
|इंग्लैंड
|34
|2999
|50.83
|11
|ओली पोप
|इंग्लैंड
|54
|2993
|32.18
|12
|टॉम लैथम
|न्यूजीलैंड
|45
|2979
|36.77
|13
|शुभमन गिल
|भारत
|40
|2843
|43.07
|14
|ऋषभ पंत
|भारत
|40
|2780
|41.49
|15
|बेन डकेट
|इंग्लैंड
|38
|2737
|39.10
|16
|रोहित शर्मा
|भारत
|40
|2716
|41.15
|17
|धनंजय डी सिल्वा
|श्रीलंका
|37
|2696
|44.93
|18
|दिमुथ करुणारत्ने
|श्रीलंका
|35
|2642
|40.64
|19
|विराट कोहली
|भारत
|46
|2617
|35.36
|20
|रवींद्र जडेजा
|भारत
|48
|2610
|42.78
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