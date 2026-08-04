बैन के बावजूद IPL में खेलता रहा यह पाकिस्तानी क्रिकेटर, इस लूपहोल की वजह से मुंबई हमलों के बाद भी नहीं रोक पाया कोई!

26/11 के हमलों के बाद बीसीसीआई (BCCI) ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आईपीएल में भाग लेने पर बैन लगा दिया था। इसके बाद से कोई भी पाकिस्तानी नागरिकता वाला क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेल पाया। लेकिन अजहर महमूद एक ऐसे पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने 2012 से लेकर 2015 तक आईपीएल में हिस्सा लिया। 2012 में उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने खरीदा था, तो वहीं 2015 में उन्हें केकेआर (KKR) ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। हालांकि, वह केकेआर के लिए सिर्फ एक ही मैच खेल सके। चलिए जानते हैं कि आखिर बैन होने के बावजूद पाकिस्तानी मूल के होने के नाते अजहर महमूद आईपीएल में कैसे खेल पाए?