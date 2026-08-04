10 साल के करियर में एक मैच खेलने के लिए तरसा ये खिलाड़ी, उसे ही Pakistan Cricket Team ने बना दिया बैटिंग कोच

भले ही माइकल स्मिथ ने साउथ अफ्रीका के लिए कोई इंटरनेशनल मैच न खेला हो, लेकिन उनके पास कोचिंग का खासा अनुभव है। इससे पहले वह फ्रेंचाइजी सर्किट में पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़कर काम कर चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में वह इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तांस जैसी टीमों के लिए कोचिंग कर चुके हैं। इसके अलावा वह ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में होबार्ट हरिकेंस और क्रिकेट तस्मानिया के लिए भी बैटिंग कोच के रूप में काम कर चुके हैं।