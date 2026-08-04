4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

WTC 2027 के फाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? श्रीलंका दौरे पर सीरीज के रिजल्ट का क्या पड़ेगा असर

India vs Sri Lanka Test 2026: WTC फाइनल की रेस के लिहाज से भारत और श्रीलंका के बीच आगामी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज बेहद अहम होने वाली है। 48.15% अंकों के साथ टीम इंडिया पांचवें स्थान पर मौजूद है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 04, 2026

WTC 2025-27 Points Table before IND vs SL Tests

भारतीय टेस्‍ट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Team India WTC 2027 Final Scenario: भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की मौजूदा साइकिल का हिस्सा है। भारतीय टीम इस साइकिल में अब तक 9 टेस्ट मैच खेल चुकी है, जिनमें से 4 जीतकर 48.15% अंक (PCT) के साथ पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर बनी हुई है। श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज के नतीजों से टीम इंडिया के WTC फाइनल में पहुंचने के समीकरण बदल सकते हैं।

सीरीज के रिजल्ट का क्या पड़ेगा असर?

भारतीय टीम को WTC की इस साइकिल में अभी 9 टेस्ट मैच और खेलने हैं। इस साइकिल में टीम इंडिया के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए सभी 9 मुकाबले जीतना काफी मुश्किल माना जा रहा है। आइए समझते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के तीनों नतीजों (जीत, हार या ड्रॉ) का WTC समीकरण पर क्या असर पड़ेगा।

श्रीलंका की टीम इस समय 41.67% अंक (PCT) के साथ छठे स्थान पर भारत से ठीक नीचे है। हालांकि, श्रीलंका के पास फाइनल की रेस में आगे निकलने के ज्यादा मौके हैं क्योंकि उसने अब तक सिर्फ 4 टेस्ट मुकाबले ही खेले हैं।

अगर 2-0 से जीता भारत

अगर भारतीय टीम श्रीलंका को 2-0 से हरा देती है, तो उसके रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका जीत प्रतिशत (PCT) बढ़कर 57.58% हो जाएगा। वहीं, श्रीलंका का जीत प्रतिशत घटकर 27.78% रह जाएगा।

अगर सीरीज हुई 1-1 से ड्रॉ

अगर यह दो मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म होती है, तो भी दोनों टीमों की रैंकिंग में बदलाव नहीं होगा। भारत का जीत प्रतिशत मामूली बढ़कर 48.48% हो जाएगा, जबकि श्रीलंका का PCT घटकर 44.44% रह जाएगा।

अगर 1-0 से सीरीज जीता भारत

अगर भारतीय टीम 1-0 से सीरीज अपने नाम करती है, तो उसका जीत प्रतिशत 51.52% हो जाएगा। लेकिन टीम 5वें स्थान पर बनी रहेगी और श्रीलंकाई टीम भी छठे स्थान पर बरकरार रहेगी।

अगर 0-1 से सीरीज हारा भारत


अगर श्रीलंका के खिलाफ भारत 0-1 से सीरीज हार जाता है, तो टीम इंडिया पांचवें से खिसककर छठे स्थान पर पहुंच जाएगी। वहीं श्रीलंका 50% PCT के साथ ऊपर आ जाएगा।

अगर 0-2 से सीरीज हारा भारत

अगर भारत दोनों टेस्ट हार जाता है, तो उसका जीत प्रतिशत गिरकर 39.39% रह जाएगा। दूसरी तरफ, श्रीलंका सीधे चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा और उसका जीत प्रतिशत बढ़कर 61.11% हो जाएगा। टीम इंडिया को छठे स्थान पर खिसकना होगा।

कैसे मिलेगा फाइनल का टिकट

श्रीलंका दौरे के बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को 2 मैच और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की लंबी सीरीज खेलनी है। ऐसे में लगातार सात टेस्ट जीतना भारत के लिए काफी मुश्किल काम है। टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए बचे हुए 9 में से 7 मैच जीतने होंगे। इसी वजह से श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम हर हाल में 2-0 से सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त को खेला जाएगा।

IND vs SL: ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर का खिलाड़ियों से मतभेद! हेड कोच की नीतियों से सीनियर प्लेयर्स नाराज

ये भी पढ़ें
Sairaj Bahutule joins Team India

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

04 Aug 2026 02:52 pm

Published on:

04 Aug 2026 02:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / WTC 2027 के फाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? श्रीलंका दौरे पर सीरीज के रिजल्ट का क्या पड़ेगा असर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

क्या जो रूट को कप्तान बनाने से खुश नहीं बेन स्टोक्स? बोले- एक दिन इंग्लैंड का कोच बनूंगा

Ben Stokes, Ben Stokes wants to become England coach, Joe Root,
क्रिकेट

10 साल के करियर में एक मैच खेलने के लिए तरसा ये खिलाड़ी, उसे ही Pakistan Cricket Team ने बना दिया बैटिंग कोच

Pakistan Cricket Coach
क्रिकेट

IND vs SL: ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर का खिलाड़ियों से मतभेद! हेड कोच की नीतियों से सीनियर प्लेयर्स नाराज

Sairaj Bahutule joins Team India
क्रिकेट

बैन के बावजूद IPL में खेलता रहा यह पाकिस्तानी क्रिकेटर, इस लूपहोल की वजह से मुंबई हमलों के बाद भी नहीं रोक पाया कोई!

Azhar Mahmood
क्रिकेट

WI vs PAK: 4 साल का सूखा खत्म करने की दहलीज पर Babar Azam, अब्दुल्ला शफीक संग मिलकर ऐसे बदला पूरा गेम

Babar Azam
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.