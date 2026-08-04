WTC 2027 के फाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? श्रीलंका दौरे पर सीरीज के रिजल्ट का क्या पड़ेगा असर

श्रीलंका दौरे के बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को 2 मैच और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की लंबी सीरीज खेलनी है। ऐसे में लगातार सात टेस्ट जीतना भारत के लिए काफी मुश्किल काम है। टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए बचे हुए 9 में से 7 मैच जीतने होंगे। इसी वजह से श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम हर हाल में 2-0 से सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त को खेला जाएगा।