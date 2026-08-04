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क्या जो रूट को कप्तान बनाने से खुश नहीं बेन स्टोक्स? बोले- एक दिन इंग्लैंड का कोच बनूंगा

Ben Stokes wants to become England coach: अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके बेन स्टोक्स शायद जो रूट के टेस्‍ट टीम का कप्‍तान बनने से खुश नहीं हैं। उन्‍होंने हैरी ब्रूक को कप्तानी से हटाने जाने पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि भविष्‍य में एक दिन वह इंग्लैंड के कोच बनेंगे।
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भारत

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lokesh verma

Aug 04, 2026

Ben Stokes, Ben Stokes wants to become England coach, Joe Root,

इंग्लैंड टेस्‍ट टीम के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

Ben Stokes wants to become England coach: बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट के बाद टेस्ट कप्तान के तौर पर हैरी ब्रूक को नजरअंदाज किया गया और उनकी जगह जो रूट को फिर से टेस्ट टीम की कमान सौंप दी गई है। स्टोक्स ने ब्रूक को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाए जाने के ईसीबी के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि वह एक दिन अपने देश के कोच बनेंगे। ज्ञात हो कि बेन ने चार साल तक इंग्‍लैंड टीम की कमान संभालने के बाद पिछले महीने ही न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्‍यास की घोषणा की थी।

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Updated on:

04 Aug 2026 02:35 pm

Published on:

04 Aug 2026 02:35 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / क्या जो रूट को कप्तान बनाने से खुश नहीं बेन स्टोक्स? बोले- एक दिन इंग्लैंड का कोच बनूंगा

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