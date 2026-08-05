5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

The Hundred 2026: हेडिंग्ले में हैरी ब्रूक ने लगाई इतिहास की सबसे तेज फीफ्टी, सनराइजर्स ने तोड़ डाले 4 बड़े रिकॉर्ड्स

The Hundred 2026 के 20वें मुकाबले में सनराइजर्स लीड्स के हैरी ब्रूक ने 18 गेंदों में 55 रन की पारी खेल टीम को 240 के पार पहुंचा दिया, जिसके जवाब में लंदन स्पिरिट की टीम सिर्फ 204 रन ही बना सकी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 05, 2026

harry brook

हैरी ब्रूक ने जड़ा हंड्रेड लीग का सबसे तेज अर्धशतक (फोटो- The Hundred X)

Joint Fastest Fifty in The Hundred: द हंड्रेड लीग 2026 के 20वें मुकाबले में सनराइजर्स लीड्स ने लंदन स्प्रिट्स को 37 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुँच गई है। यह उनके 5वें मुकाबले में तीसरी जीत थी। हेडिंग्ले में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स लीड्स ने मिचेल मार्श के 76, रयान रिकेलटन के नाबाद 94 और हैरी ब्रुक के 55 रनों की पारियों की बदौलत 100 गेंदों में 241 रन बनाए। इन तीनों की पारियों की बदौलत सनराइजर्स ने द हंड्रेड के इतिहास के 4 बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। सनराइजर्स लीड्स ने एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो साथ में रिकेलटन और मार्श के बीच इतिहास की सबसे बड़ी 148 रन की साझेदारी भी हुई। इसके अलावा इस टीम ने सबसे बड़ा स्कोर भी खड़ा किया। जबकि ब्रूक ने 15 गेंदों में अर्धशतक ठोक ज्वाइंट फास्टेस्ट फिफ्टी का रिकॉर्ड बनाया।

204 रन ही बना सकी लंदन

242 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी लंदन स्प्रिट्स की टीम 100 गेंदों में सिर्फ 204 रन ही बना सकी। इस मुकाबले में लंदन स्प्रिट्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की शुरुआत धमाकेदार रही। मिचेल मार्श ने रयान रिकेलटन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए सिर्फ 65 गेंदों में 148 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी कर डाली। टीम को पहली सफलता 65वीं गेंद पर मिली, जब मिचेल मार्श 37 गेंदों में 6 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 76 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद रयान रिकेलटन का साथ देने आए हैरी ब्रुक ने आक्रामक बल्लेबाजी की और टीम को 200 के पार पहुँचा दिया। हैरी ब्रुक 97वीं गेंद पर आउट हुए, उन्होंने महज 18 गेंदों में 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 55 रन ठोक डाले। वहीं, डैन लॉरेंस ने 3 गेंदों में 10 रन बनाए, जबकि रयान रिकेलटन 42 गेंदों में 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 94 रन बनाकर नाबाद लौटे।

242 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लंदन स्प्रिट्स की शुरुआत बेहद खराब रही। जॉनी बेयरस्टो खाता भी नहीं खोल सके, जबकि लुआन प्रिटोरियस सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान लियम लिविंगस्टन 34, डेवाल्ड ब्रेविस 38, जेम्स कोल्स 0 और जेम्स रीव 1 रन बनाकर आउट हो गए। टीम ने 130 रन पर ही 6 विकेट गंवा दिए थे और आखिरी 34 गेंदों में 132 रनों की जरूरत थी, जो नामुमकिन लग रहा था।

डेविड विली ने हार के अंतर को किया कम

हालांकि, निचले क्रम में डेविड विली की 46 गेंदों में 83 रन की पारी और जेमी ओवरटन के 15 गेंदों में 27 रनों की बदौलत लंदन स्प्रिट्स हार के अंतर को कम करने में कामयाब रही। 5 मैचों में यह लंदन स्प्रिट्स की चौथी हार थी और वे अंक तालिका में सातवें स्थान पर हैं, जबकि बर्मिंघम की टीम 4 में से 1 मैच जीतकर आठवें स्थान पर बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

05 Aug 2026 08:26 am

Published on:

05 Aug 2026 08:26 am

Hindi News / Sports / Cricket News / The Hundred 2026: हेडिंग्ले में हैरी ब्रूक ने लगाई इतिहास की सबसे तेज फीफ्टी, सनराइजर्स ने तोड़ डाले 4 बड़े रिकॉर्ड्स

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WI vs PAK: साजिद खान की घातक स्पिन, वेस्टइंडीज ने टेके घुटने, दूसरे टेस्ट में बड़ी जीत की ओर पाकिस्तान

Sajid Khan
क्रिकेट

शतक से चूके बाबर आजम, लेकिन एक झटके में तोड़े इमरान खान समेत 4 पाकिस्‍तानी कप्‍तानों के रिकॉर्ड

Babar Azam Test Record, Babar Azam run out, WI vs PAK.
क्रिकेट

श्रीलंका पहुंचा टीम इंडिया का 15 की जगह 14 सदस्‍यीय दल, बुमराह के बाद एक और खिलाड़ी हो सकता है बाहर

India vs Sri Lanka, Team India reach Sri Lanka,
क्रिकेट

Rishabh Pant के पास टेस्ट क्रिकेट का सिक्सर किंग बनने का गोल्‍डन चांस, क्या रच पाएंगे नया इतिहास?

rishabh pant test record, rishabh pant, ind vs sl,
क्रिकेट

श्रीलंका सीरीज के कौन से नतीजे से भारत को WTC में होगा फायदा? आकाश चोपड़ा ने बताया पूरा गणित

India wtc 2025-27 final scenario, India vs Sri Lanka,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.