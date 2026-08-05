The Hundred 2026: हेडिंग्ले में हैरी ब्रूक ने लगाई इतिहास की सबसे तेज फीफ्टी, सनराइजर्स ने तोड़ डाले 4 बड़े रिकॉर्ड्स

हैरी ब्रूक ने जड़ा हंड्रेड लीग का सबसे तेज अर्धशतक (फोटो- The Hundred X)
Joint Fastest Fifty in The Hundred: द हंड्रेड लीग 2026 के 20वें मुकाबले में सनराइजर्स लीड्स ने लंदन स्प्रिट्स को 37 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुँच गई है। यह उनके 5वें मुकाबले में तीसरी जीत थी। हेडिंग्ले में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स लीड्स ने मिचेल मार्श के 76, रयान रिकेलटन के नाबाद 94 और हैरी ब्रुक के 55 रनों की पारियों की बदौलत 100 गेंदों में 241 रन बनाए। इन तीनों की पारियों की बदौलत सनराइजर्स ने द हंड्रेड के इतिहास के 4 बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। सनराइजर्स लीड्स ने एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो साथ में रिकेलटन और मार्श के बीच इतिहास की सबसे बड़ी 148 रन की साझेदारी भी हुई। इसके अलावा इस टीम ने सबसे बड़ा स्कोर भी खड़ा किया। जबकि ब्रूक ने 15 गेंदों में अर्धशतक ठोक ज्वाइंट फास्टेस्ट फिफ्टी का रिकॉर्ड बनाया।
242 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी लंदन स्प्रिट्स की टीम 100 गेंदों में सिर्फ 204 रन ही बना सकी। इस मुकाबले में लंदन स्प्रिट्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की शुरुआत धमाकेदार रही। मिचेल मार्श ने रयान रिकेलटन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए सिर्फ 65 गेंदों में 148 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी कर डाली। टीम को पहली सफलता 65वीं गेंद पर मिली, जब मिचेल मार्श 37 गेंदों में 6 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 76 रन बनाकर आउट हुए।
इसके बाद रयान रिकेलटन का साथ देने आए हैरी ब्रुक ने आक्रामक बल्लेबाजी की और टीम को 200 के पार पहुँचा दिया। हैरी ब्रुक 97वीं गेंद पर आउट हुए, उन्होंने महज 18 गेंदों में 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 55 रन ठोक डाले। वहीं, डैन लॉरेंस ने 3 गेंदों में 10 रन बनाए, जबकि रयान रिकेलटन 42 गेंदों में 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 94 रन बनाकर नाबाद लौटे।
242 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लंदन स्प्रिट्स की शुरुआत बेहद खराब रही। जॉनी बेयरस्टो खाता भी नहीं खोल सके, जबकि लुआन प्रिटोरियस सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान लियम लिविंगस्टन 34, डेवाल्ड ब्रेविस 38, जेम्स कोल्स 0 और जेम्स रीव 1 रन बनाकर आउट हो गए। टीम ने 130 रन पर ही 6 विकेट गंवा दिए थे और आखिरी 34 गेंदों में 132 रनों की जरूरत थी, जो नामुमकिन लग रहा था।
हालांकि, निचले क्रम में डेविड विली की 46 गेंदों में 83 रन की पारी और जेमी ओवरटन के 15 गेंदों में 27 रनों की बदौलत लंदन स्प्रिट्स हार के अंतर को कम करने में कामयाब रही। 5 मैचों में यह लंदन स्प्रिट्स की चौथी हार थी और वे अंक तालिका में सातवें स्थान पर हैं, जबकि बर्मिंघम की टीम 4 में से 1 मैच जीतकर आठवें स्थान पर बनी हुई है।
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