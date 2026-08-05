The Hundred 2026: हेडिंग्ले में हैरी ब्रूक ने लगाई इतिहास की सबसे तेज फीफ्टी, सनराइजर्स ने तोड़ डाले 4 बड़े रिकॉर्ड्स

Joint Fastest Fifty in The Hundred: द हंड्रेड लीग 2026 के 20वें मुकाबले में सनराइजर्स लीड्स ने लंदन स्प्रिट्स को 37 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुँच गई है। यह उनके 5वें मुकाबले में तीसरी जीत थी। हेडिंग्ले में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स लीड्स ने मिचेल मार्श के 76, रयान रिकेलटन के नाबाद 94 और हैरी ब्रुक के 55 रनों की पारियों की बदौलत 100 गेंदों में 241 रन बनाए। इन तीनों की पारियों की बदौलत सनराइजर्स ने द हंड्रेड के इतिहास के 4 बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। सनराइजर्स लीड्स ने एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो साथ में रिकेलटन और मार्श के बीच इतिहास की सबसे बड़ी 148 रन की साझेदारी भी हुई। इसके अलावा इस टीम ने सबसे बड़ा स्कोर भी खड़ा किया। जबकि ब्रूक ने 15 गेंदों में अर्धशतक ठोक ज्वाइंट फास्टेस्ट फिफ्टी का रिकॉर्ड बनाया।