वेस्टइंडीज के खिलाफ रन आउट हुए बाबर आजम। (फोटो सोर्स: espncricinfo)
Babar Azam Test Record: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुकी पाक टीम ने दूसरे में अच्छा कमबैक किया है। क्वींस पार्क में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज की पहली पारी 344 के जवाब में मेहमान टीम ने तीसरे दिन लंच तक अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 333 रन बना लिए हैं। अब्दुल्ला शफीक जहां 132 रन पर नाबाद हैं, तो कप्तान बाबर आजम एक बार फिर शतक से चूक गए हैं। वह 88 रन के निजी स्कोर पर रन आउट हुए, लेकिन इससे पहले उन्होंने इमरान खान समेत चार पाकिस्तानी दिग्गज कप्तानों के एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
पाकिस्तान के मौजूदा टेस्ट कप्तान ने बल्लेबाजी औसत के मामले में इमरान खान समेत चार पाकिस्तानी कप्तानों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कम से कम 1000 टेस्ट रन बनाने के मामले अब वह सबसे ज्यादा औसत वाले कप्तान बन गए हैं। इस मैच से पहले यह रिकॉर्ड पूर्व कप्तान सलीम मलिक के नाम दर्ज था, जिन्होंने 52.35 के औसत से बतौर कप्तान 1047 रन बनाए थे। उनके बाद इमरान खान ने 52.35 के औसत से 2408 रन, इंजमाम-उल-हक ने 52.10 के औसत से 2397 रन और मिस्बाह-उल-हक ने 51.39 के औसत से 4214 रन बनाए थे। अब बाबर ने 52.66 के औसत से 1896 रन बनाते हुए इन सभी को पीछे छोड़ दिया है।
|रैंक
|खिलाड़ी
|रन
|बल्लेबाजी औसत
|1
|बाबर आजम
|1896*
|52.66
|2
|सलीम मलिक
|1047
|52.35
|3
|इमरान खान
|2408
|52.34
|4
|इंजमाम-उल-हक
|2397
|52.10
|5
|मिस्बाह-उल-हक
|4214
|51.39
|खिलाड़ी
|रन आउट
|जावेद मियांदाद
|8
|बाबर आजम*
|7
|अजहर अली
|7
|वसीम अकरम
|7
|क्रम
|साझेदारी
|विकेट
|रन
|स्थान
|साल
|1
|इमरान नज़ीर / मोहम्मद वसीम
|1st
|219
|ब्रिजटाउन
|2000
|2
|अब्दुल रज्जाक / इंजमाम-उल-हक
|6th
|206
|जॉर्जटाउन
|2000
|3
|अब्दुल्ला शफीक / बाबर आजम
|3rd
|183*
|पोर्ट ऑफ स्पेन
|2026
|4
|सईद अहमद/वजीर मोहम्मद
|3rd
|169
|पोर्ट ऑफ स्पेन
|1958
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