4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

WI vs PAK: फिर शतक से चूके बाबर आजम, लेकिन एक झटके में तोड़े इमरान खान समेत चार पाकिस्‍तानी कप्‍तानों के रिकॉर्ड

Babar Azam Test Record: बाबर आजम की वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 88 रन की पारी दिसंबर 2022 न्यूजीलैंड के खिलाफ 161 रन के बाद 35 पारियों में आई सबसे बड़ी पारी है। भले ही वह एक बार फिर शतक से चूक गए, लेकिन एक मामले में पाकिस्‍तान के नंबर-1 कप्‍तान जरूर बन गए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Aug 04, 2026

Babar Azam Test Record, Babar Azam run out, WI vs PAK.

वेस्‍टइंडीज के खिलाफ रन आउट हुए बाबर आजम। (फोटो सोर्स: espncricinfo)

Babar Azam Test Record: वेस्‍टइंडीज और पाकिस्‍तान के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुकी पाक टीम ने दूसरे में अच्‍छा कमबैक किया है। क्‍वींस पार्क में खेले जा रहे दूसरे टेस्‍ट में वेस्‍टइंडीज की पहली पारी 344 के जवाब में मेहमान टीम ने तीसरे दिन लंच तक अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 333 रन बना लिए हैं। अब्‍दुल्‍ला शफीक जहां 132 रन पर नाबाद हैं, तो कप्‍तान बाबर आजम एक बार फिर शतक से चूक गए हैं। वह 88 रन के निजी स्‍कोर पर रन आउट हुए, लेकिन इससे पहले उन्‍होंने इमरान खान समेत चार पाकिस्‍तानी दिग्‍गज कप्‍तानों के एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

बतौर कप्तान सबसे ज्‍यादा बल्‍लेबाजी औसत में सबसे आगे निकले बाबर आजम

पाकिस्‍तान के मौजूदा टेस्‍ट कप्‍तान ने बल्‍लेबाजी औसत के मामले में इमरान खान समेत चार पाकिस्‍तानी कप्‍तानों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कम से कम 1000 टेस्‍ट रन बनाने के मामले अब वह सबसे ज्‍यादा औसत वाले कप्‍तान बन गए हैं। इस मैच से पहले यह रिकॉर्ड पूर्व कप्‍तान सलीम मलिक के नाम दर्ज था, जिन्‍होंने 52.35 के औसत से बतौर कप्‍तान 1047 रन बनाए थे। उनके बाद इमरान खान ने 52.35 के औसत से 2408 रन, इंजमाम-उल-हक ने 52.10 के औसत से 2397 रन और मिस्‍बाह-उल-हक ने 51.39 के औसत से 4214 रन बनाए थे। अब बाबर ने 52.66 के औसत से 1896 रन बनाते हुए इन सभी को पीछे छोड़ दिया है।

टेस्ट में पाकिस्तान के कप्तानों का बल्‍लेबाजी औसत (कम से कम 1000 रन)

रैंकखिलाड़ीरनबल्लेबाजी औसत
1बाबर आजम1896*52.66
2सलीम मलिक104752.35
3इमरान खान240852.34
4इंजमाम-उल-हक239752.10
5मिस्बाह-उल-हक421451.39

टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ीरन आउट
जावेद मियांदाद8
बाबर आजम*7
अजहर अली7
वसीम अकरम7

वेस्टइंडीज में पाकिस्तान के लिए टेस्ट में सबसे बड़ी साझेदारियां (किसी भी विकेट के लिए)

क्रमसाझेदारीविकेटरनस्थानसाल
1इमरान नज़ीर / मोहम्मद वसीम1st219ब्रिजटाउन2000
2अब्दुल रज्जाक / इंजमाम-उल-हक6th206जॉर्जटाउन2000
3अब्दुल्ला शफीक / बाबर आजम3rd183*पोर्ट ऑफ स्पेन2026
4सईद अहमद/वजीर मोहम्मद3rd169पोर्ट ऑफ स्पेन1958

Rishabh Pant के पास टेस्ट क्रिकेट का सिक्सर किंग बनने का गोल्‍डन चांस, क्या रच पाएंगे नया इतिहास?

ये भी पढ़ें
rishabh pant test record, rishabh pant, ind vs sl,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

04 Aug 2026 10:01 pm

Published on:

04 Aug 2026 10:01 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / WI vs PAK: फिर शतक से चूके बाबर आजम, लेकिन एक झटके में तोड़े इमरान खान समेत चार पाकिस्‍तानी कप्‍तानों के रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

श्रीलंका पहुंचा टीम इंडिया का 15 की जगह 14 सदस्‍यीय दल, बुमराह के बाद एक और खिलाड़ी हो सकता है बाहर

India vs Sri Lanka, Team India reach Sri Lanka,
क्रिकेट

Rishabh Pant के पास टेस्ट क्रिकेट का सिक्सर किंग बनने का गोल्‍डन चांस, क्या रच पाएंगे नया इतिहास?

rishabh pant test record, rishabh pant, ind vs sl,
क्रिकेट

श्रीलंका सीरीज के कौन से नतीजे से भारत को WTC में होगा फायदा? आकाश चोपड़ा ने बताया पूरा गणित

India wtc 2025-27 final scenario, India vs Sri Lanka,
क्रिकेट

बाबर आजम के पास आज इतिहास रचने का मौका, सिर्फ 14 रन बनाते ही सईद अनवर जैसे दिग्‍गजों के क्‍लब में होगी एंट्री

Babar Azam
क्रिकेट

WTC 2027 के फाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? श्रीलंका दौरे पर सीरीज के रिजल्ट का क्या पड़ेगा असर

WTC 2025-27 Points Table before IND vs SL Tests
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.