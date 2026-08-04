Babar Azam Test Record: वेस्‍टइंडीज और पाकिस्‍तान के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुकी पाक टीम ने दूसरे में अच्‍छा कमबैक किया है। क्‍वींस पार्क में खेले जा रहे दूसरे टेस्‍ट में वेस्‍टइंडीज की पहली पारी 344 के जवाब में मेहमान टीम ने तीसरे दिन लंच तक अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 333 रन बना लिए हैं। अब्‍दुल्‍ला शफीक जहां 132 रन पर नाबाद हैं, तो कप्‍तान बाबर आजम एक बार फिर शतक से चूक गए हैं। वह 88 रन के निजी स्‍कोर पर रन आउट हुए, लेकिन इससे पहले उन्‍होंने इमरान खान समेत चार पाकिस्‍तानी दिग्‍गज कप्‍तानों के एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया।