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पाकिस्तान के 17 पूर्व खिलाड़ियों पर मंडरा रहा बैन का खतरा, अकमल-हफीज और शोएब मलिक जैसे बड़े नाम शामिल

Pakistan Cricket Board May ban 17 Players: जांबिया में चल रही गैर-मान्यता प्राप्त 'एशियन लीजेंड्स लीग' में खेलने वाले पाकिस्तान के 17 पूर्व क्रिकेटरों पर 2 साल के बैन का खतरा मंडरा रहा है। पीसीबी (PCB) ने साफ कर दिया है कि बिना NOC के इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिनमें शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Aug 05, 2026

Pakistan Cricketer may ban

बैन हो सकते हैं 17 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स (फोटो- ANI)

Asian Legends League 2026: जांबिया में खेले जा रहे 'एशियन लीजेंड्स लीग' में पाकिस्तान पैंथर्स का बुरा हाल है। टीम अपने शुरुआती दोनों मुकाबले हारकर अंक तालिका में आखिरी स्थान पर मौजूद है। वहीं दूसरी ओर, इस लीग में खेल रहे पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों पर अब बैन का खतरा मंडराने लगा है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के 17 पूर्व खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, पाकिस्तान पैंथर्स का हिस्सा हैं। यह एक अनसेंक्शन (Unsanctioned) लीग है, जिसका मतलब है कि इसे न आईसीसी (ICC) और न ही जांबिया क्रिकेट से समर्थन हासिल है। ऐसे में एशियन लीजेंड्स लीग में भाग लेने वाले पाकिस्तान के इन 17 खिलाड़ियों पर पीसीबी कड़ी कार्रवाई करते हुए बैन लगा सकता है।

PSL में खेलने के लिए तरस जाएंगे

पीसीबी ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि इस अस्वीकृत इवेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पीसीबी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के इस लीग में भाग लेने वाले खिलाड़ियों पर 2 साल का बैन लग सकता है। अगर ऐसा होता है, तो ये खिलाड़ी भविष्य में पीसीबी या पीएसएल (PSL) के साथ क्रिकेट, कोचिंग या किसी भी सलाहकार की भूमिका में काम नहीं कर पाएंगे।

आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें पाकिस्तान पैंथर्स के अलावा इंडिया रॉयल्स, बांग्लादेश टाइगर्स, अफगानी पठान, श्रीलंकन लायंस और एशियन स्टार्स जैसी टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान पैंथर्स को पहले मुकाबले में एशियन स्टार्स ने हराया था, तो दूसरे मुकाबले में इंडिया रॉयल्स ने शिकस्त दी थी।

पैंथर्स की टीम में कई बड़े खिलाड़ी

पाकिस्तान पैंथर्स के 17 खिलाड़ियों के दल में कामरान अकमल, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, उमर अकमल, इमरान नजीर, सोहेल तनवीर, मोहम्मद इरफान और यासिर शाह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन सभी खिलाड़ियों ने अब तक टूर्नामेंट के मैचों में भाग लिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पीसीबी इनके खिलाफ क्या और कब कार्रवाई करता है।

पाकिस्तान पैंथर्स की 17 सदस्यीय टीम

शरजील खान, कामरान अकमल, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, उमर अकमल, इमरान नजीर, सईद अजमल, सोहेल तनवीर, यासिर शाह, नावेद-उल-हसन, मोहम्मद इरफान, जुल्फिकार बाबर, राहत अली, हसन रजा, यासिर भट्ट और राणा नईम अनवर।

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Cricket news in Hindi

Updated on:

05 Aug 2026 09:24 am

Published on:

05 Aug 2026 09:24 am

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान के 17 पूर्व खिलाड़ियों पर मंडरा रहा बैन का खतरा, अकमल-हफीज और शोएब मलिक जैसे बड़े नाम शामिल

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