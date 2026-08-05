2027 Cricket World Cup से पहले बड़ा उलटफेर! BCCI छीन सकता है अजीत अगरकर से चीफ सेलेक्टर की कुर्सी

VVS Laxman Likely to Replace Ajit Agarkar: सितंबर के महीने में भारतीय क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्य चयनकर्ता (Chief Selector) अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद बीसीसीआई (BCCI) नए चीफ सिलेक्टर के रूप में वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) के नाम पर विचार कर रहा है। अजीत अगरकर का शुरुआती कार्यकाल इसी साल जून महीने में ही पूरा हो गया था, लेकिन बोर्ड ने अगले 3 महीने के लिए उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया। हालांकि, बोर्ड की शुरुआती योजना उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक इस पद पर बनाए रखने की थी, लेकिन हालिया परिस्थितियों और मीडिया में आई अटकलों के बाद नए विकल्पों पर चर्चा तेज हो गई है।