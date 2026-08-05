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IND vs SL: अब तक श्रीलंका नहीं पहुंचे साई सुदर्शन, चोट को लेकर BCCI ने जारी किया अपडेट, क्या खेल पाएंगे सीरीज ?

साई सुदर्शन के सीरीज शुरू होम से पहले पूरी तरह फिट होने की उम्मीद है। फिलहाल हल्की चोट से उबर रहे 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से काफी पहले टीम के साथ जुड़ जाएंगे।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 05, 2026

India vs Srilanka

दो मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया (Photo: IANS/X/@OfficialSLC)

India vs Sri Lanka Test Series: दो मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने के लिए शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर टीम इंडिया का वीडियो शेयर किया है। हालांकि, बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन अभी तक श्रीलंका के लिए रवाना नहीं हुए हैं। उम्मीद है कि वह 8 अगस्त तक कोलंबो में अपनी टीम के साथियों के साथ जुड़ जाएंगे।

फिलहाल हल्की चोट से उबर रहे साई सुदर्शन के पूरी तरह फिट होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि वे 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से काफी पहले टीम के साथ जुड़ जाएंगे। सुदर्शन ने अपने करीबी दोस्तों से कहा था कि वह ‘इस हफ्ते के आखिर में’ श्रीलंका के लिए रवाना होंगे। इसका मतलब है कि वह 7 अगस्त से शुरू होने वाले तीन दिन के वार्म-अप मैच में नहीं खेल पाएंगे।

सुदर्शन के पैर के अंगूठे में हल्की चोट है। हालांकि, उन्होंने बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में फिर से बैटिंग शुरू कर दी है और उम्मीद है कि उन्हें CoE के मेडिकल स्टाफ से मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद वह टीम के साथ जुड़ सकेंगे।

BCCI ने जारी किया वीडियो

बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में टीम इंडिया भारत से श्रीलंका के लिए रवाना होती हुई नजर आ रही है। वीडियो में कप्तान शुभमन गिल, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव समेत बाकी खिलाड़ी दिख रहे हैं। इसके बाद भारतीय टीम श्रीलंका पहुंचते हुए भी नजर आ रही है, जहां वह एयरपोर्ट से बस में रवाना हो रही है। इस यात्रा के दौरान खिलाड़ी जमकर मस्ती करते हुए भी दिख रहे हैं। ध्रुव जुरेल फोटोग्राफी करते नजर आ रहे हैं।

सीरीज का पूरा शेड्यूल

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होना है। पहला टेस्ट गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर होगा। सीरीज से पहले टीम इंडिया तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलेगी, जो 7 अगस्त से शुरू होगा।

बुमराह का झटका

टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट से न उबर पाने के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। बुमराह के स्थान पर जम्मू-कश्मीर के युवा तेज गेंदबाज आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है। आकिब जम्मू-कश्मीर की ओर से भारतीय टेस्ट टीम में चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छी गेंदबाजी करने वाले आकिब के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी काबिलियत दिखाने का यह सुनहरा मौका होगा।

श्रीलंका के खिलाफ भारतीय स्क्वाड:

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन।

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Updated on:

05 Aug 2026 03:26 pm

Published on:

05 Aug 2026 03:26 pm

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