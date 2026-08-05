IND vs SL: अब तक श्रीलंका नहीं पहुंचे साई सुदर्शन, चोट को लेकर BCCI ने जारी किया अपडेट, क्या खेल पाएंगे सीरीज ?

टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट से न उबर पाने के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। बुमराह के स्थान पर जम्मू-कश्मीर के युवा तेज गेंदबाज आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है। आकिब जम्मू-कश्मीर की ओर से भारतीय टेस्ट टीम में चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छी गेंदबाजी करने वाले आकिब के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी काबिलियत दिखाने का यह सुनहरा मौका होगा।