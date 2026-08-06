WI vs PAK 2nd Test Highlights: पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्‍पेन के क्वींस पार्क में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की है। इसी के साथ मेहमान टीम ने 2 मैचों की टेस्‍ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म की। इससे पहले वेस्टइंडीज ने सीरीज का आगाज पहला टेस्‍ट 90 रन से अपने नाम किया था। पाकिस्‍तान इस जीत के साथ ही अपनी अवे टेस्‍ट में 8 मैचों की हार के सबसे लंबे सिलसिले को भी खत्‍म कर दिया है। इससे पहले उसने जुलाई 2023 में श्रीलंका के खिलाफ आखिरी जीत दर्ज की थी।