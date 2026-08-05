जसप्रीत बुमराह को एक साल का ब्रेक दो, शमी और भुवी की वापसी कराओ, पूर्व तेज गेंदबाज ने दिया बाड़ा बयान

एक अन्य पूर्व तेज़ गेंदबाज़ राजू कुलकर्णी ने कहा कि बुमराह को भविष्य में केवल एक ही फ़ॉर्मेट में खेलने पर विचार करना चाहिए और वह टेस्ट क्रिकेट होना चाहिए। कुलकर्णी ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि बुमराह सभी फ़ॉर्मेट में खेल सकते हैं। टीम मैनेजमेंट को उन्हें केवल टेस्ट में खिलाने पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण फ़ॉर्मेट है। हालांकि वह आईपीएल, टी20 और वनडे भी खेलना चाहते हैं, लेकिन यह व्यावहारिक नहीं है। इस वजह से, यह बहुत अच्छा होगा अगर मोहम्मद सिराज को शमी और भुवी जैसे सीनियर तेज़ गेंदबाज़ों का समर्थन मिल सके। भुवी का इस्तेमाल टी20 में किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है और आप टेस्ट में शमी और सिराज को रोटेट कर सकते हैं। इससे बुमराह पर दबाव कम होगा।"