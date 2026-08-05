जसप्रीत बुमराह को एक साल का ब्रेक दो, शमी और भुवी की वापसी कराओ, पूर्व तेज गेंदबाज ने दिया बाड़ा बयान

भारतीय स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Photo - ESPN)
Jasprit Bumrah India vs Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं। चोट से न उबर पाने के कारण बुमराह पूरी सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। बुमराह के स्थान पर जम्मू-कश्मीर के युवा तेज गेंदबाज आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है।
बुमराह के सीरीज से बाहर होने से नाराज़ भारत के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ करसन घावरी ने सुझाव दिया कि बुमराह को टीम में वापसी से पहले पूरी तरह फिट होने के लिए ज़रूरत पड़ने पर क्रिकेट से एक साल का ब्रेक लेने पर विचार करना चाहिए। घावरी ने यह भी कहा कि लगातार हो रहे कई टूर्नामेंटों के कारण उनके वर्कलोड को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है।
घावरी ने 'मिड-डे' से कहा, "बुमराह को पांच-छह महीने या एक साल का ब्रेक लेना चाहिए और 100 प्रतिशत फिटनेस हासिल करनी चाहिए। समस्या यह है कि वह आधी-अधूरी फिटनेस के साथ भी टूर्नामेंट में चले जाते हैं और फिर वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण, बीच में ही उन्हें चोट लग जाती है या वे ब्रेकडाउन का शिकार हो जाते हैं। यह अनावश्यक है। उन्हें टीम में तभी शामिल किया जाना चाहिए जब वह पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपने वर्कलोड को मैनेज कर सकें।"
उन्होंने आगे कहा, "शमी और भुवी बिना किसी चोट के लगातार आईपीएल में खेल रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय टीम में वापसी करनी चाहिए। चयनकर्ताओं को उन पर विचार करना चाहिए। सभी तेज़ गेंदबाज़ों को छोटी-मोटी चोटों या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन बुमराह पिछले दो-तीन वर्षों से कभी खेल रहे हैं तो कभी बाहर हो रहे हैं। उन्होंने शायद ही कोई पूरी सीरीज़ खेली हो। यह उनके या देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है।"
एक अन्य पूर्व तेज़ गेंदबाज़ राजू कुलकर्णी ने कहा कि बुमराह को भविष्य में केवल एक ही फ़ॉर्मेट में खेलने पर विचार करना चाहिए और वह टेस्ट क्रिकेट होना चाहिए। कुलकर्णी ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि बुमराह सभी फ़ॉर्मेट में खेल सकते हैं। टीम मैनेजमेंट को उन्हें केवल टेस्ट में खिलाने पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण फ़ॉर्मेट है। हालांकि वह आईपीएल, टी20 और वनडे भी खेलना चाहते हैं, लेकिन यह व्यावहारिक नहीं है। इस वजह से, यह बहुत अच्छा होगा अगर मोहम्मद सिराज को शमी और भुवी जैसे सीनियर तेज़ गेंदबाज़ों का समर्थन मिल सके। भुवी का इस्तेमाल टी20 में किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है और आप टेस्ट में शमी और सिराज को रोटेट कर सकते हैं। इससे बुमराह पर दबाव कम होगा।"
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