‘उसे बस अपना गेम खेलने दो’, वैभव सूर्यवंशी को लेकर पूर्व स्टार खिलाड़ी ने दी वार्निंग

Ajinkya Rahane on Vaibhav Sooryavanshi: जिम्‍बाब्‍वे दौरे पर धमाल मचाने के बाद वैभव सूर्यवंशी फिलहाल ब्रेक पर हैं। जल्‍द ही वह दिलीप ट्रॉफी 2026 में खेलते नजर आएंगे। उन्‍हें लेकर पूर्व भारतीय स्‍टार बल्‍लेबाज अजिंक्य रहाणे ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर तरह-तरह की बयानबाजी करने वालों को वार्निंग देते हुए कहा है कि टेस्ट क्रिकेट में उसके भविष्य के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल इस टीनेजर को आगे बढ़ने देना चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों पूरी तरह से अलग हैं।