वैभव सूर्यवंशी। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Jos Buttler Most runs in T20s: टी20 क्रिकेट में जोस बटलर इतिहास रचते हुए दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बटलर ने द हंड्रेड में वेल्श फायर के खिलाफ मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के मैच कीरोन पोलार्ड पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने व्हाइट-बॉल करियर में एक और बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया। अगर शीर्ष 10 बल्लेबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में इंग्लैंड का ही जलवा है। इस सूची में बटलर समेत तीन इंग्लिश बल्लेबाज हैं। बटलर इस उपलब्धि पर कहा कि यह सोचना वाकई बहुत अच्छा है कि आपने सबसे ज्यादा टी20 रन बनाए हैं। लेकिन, कोई एक दिन इसे पार कर जाएगा और उसका नाम शायद वैभव सूर्यवंशी होगा।
बता दें कि जोस बटलर ने मैनचेस्टर में बुधवार रात सिर्फ 20 गेंदों पर दो चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 51 रन की पारी खेलते हुए सुपर जायंट्स की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने 14803 रनों का कीरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बटलर 2009 से लेकर अब तक टी20 क्रिकेट में 522 मैच खेले चुके हैं, जिनकी 492 पारियों में वह 147.24 के स्ट्राइक रेट से 14833 रन बना चुके हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|करियर
|मैच
|पारी
|रन
|स्ट्राइक रेट
|1
|जोस बटलर
|2009-2026
|522
|492
|14,833
|147.24
|2
|कीरोन पोलार्ड
|2006-2026
|746
|663
|14,803
|151.02
|3
|क्रिस गेल
|2005-2022
|463
|455
|14,562
|144.75
|4
|एलेक्स हेल्स
|2009-2026
|528
|523
|14,449
|144.51
|5
|डेविड वॉर्नर
|2007-2026
|439
|438
|14,284
|140.77
|6
|विराट कोहली
|2007-2026
|430
|413
|14,218
|135.88
|7
|जेम्स विंस
|2010-2026
|491
|479
|13,777
|136.50
|8
|शोएब मलिक
|2005-2025
|557
|515
|13,571
|127.24
|9
|क्विंटन डी कॉक
|2011-2026
|452
|438
|12,654
|139.39
|10
|रोहित शर्मा
|2007-2026
|472
|459
|12,531
|135.64
बटलर ने टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद स्काई क्रिकेट से बातचीत में कहा कि यह मजेदार बात है कि क्रिकेट कितनी जल्दी बदलता है। एक दिन आप डॉग होते हैं, एक दिन आप लैंप पोस्ट होते हैं। मैं कुछ महीने पहले मैं फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहा था और अब पिछले कुछ हफ्तों में मैं पहले से कहीं ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रहा हूं। उन्होंने सबसे महान बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर आने पर गर्व जताते हुए कहा कि यह सोचना वाकई बहुत अच्छा है कि आपने सबसे ज्यादा टी20 रन बनाए हैं। लेकिन, कोई एक दिन इसे पार कर जाएगा और उसका नाम शायद वैभव सूर्यवंशी होगा।
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