Jos Buttler Most runs in T20s: टी20 क्रिकेट में जोस बटलर इतिहास रचते हुए दुनिया के सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बटलर ने द हंड्रेड में वेल्श फायर के खिलाफ मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के मैच कीरोन पोलार्ड पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्‍होंने व्हाइट-बॉल करियर में एक और बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया। अगर शीर्ष 10 बल्‍लेबाजों की बात करें तो इस लिस्‍ट में इंग्‍लैंड का ही जलवा है। इस सूची में बटलर समेत तीन इंग्लिश बल्‍लेबाज हैं। बटलर इस उपलब्धि पर कहा कि यह सोचना वाकई बहुत अच्छा है कि आपने सबसे ज्‍यादा टी20 रन बनाए हैं। लेकिन, कोई एक दिन इसे पार कर जाएगा और उसका नाम शायद वैभव सूर्यवंशी होगा।