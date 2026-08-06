‘हम हर जवाब के लिए तैयार’, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने भरी हुंकार

Gautam Gambhir message: श्रीलंका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज से पहले भारतीय टीम नेट्स में जमकर पसीना बहा रही है। इसी बीच हेड कोच गौतम गंभीर ने अपनी युवा टेस्ट टीम को एक जोश भरा संदेश दिया है। उन्होंने शुभमन गिल के नेतृत्‍व वाली टीम से कहा कि वे गॉल में शुरुआती दिन से ही हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। उन्‍होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र के लिहाज से भारत के लिए अहम मानी जा रही सीरीज को लेकर गंभीर ने कहा कि आने वाले दिनों में अच्छी तैयारी यह तय करेगी कि टीम इंडिया स्पिन फ्रेंडली श्रीलंकाई परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करेगी।