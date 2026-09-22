ENG vs SL: जो रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर रचा इतिहास, ODI में तोड़ डाला धोनी और मियांदाद का वर्षों पुराना रिकॉर्ड

इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ( फाइल फोटो सोर्स: : IANS)
England vs Sri Lanka 1st ODI: श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशन सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद अब मेजबान इंग्लैंड इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार को चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जा रहा है। जहां टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। इस मैच में जो रूट ने 52 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौकों की मदद से 44 रन बनाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी फॉर्मेट में जहां अपने 23 हजार इंटरनेशन रन पूरे कर लिए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दो बार आउट होने के बीच सबसे ज्यादा रन के एमएस धोनी समेत चार दिग्गजों के रिकॉर्ड को एक झटके में तोड़ दिया है।
जो रूट वनडे इंटरनेशनल में दो बार आउट होने के बीच तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पांच पारियों में 404 रन बनाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 12 पारियों में 400 रन बनाने वाले लांस क्लूजनर, 8 पारियों में 398 रन बनाने वाले जावेद मियांदाद, 5 पारियों में 389 रन बनाने वाले अरविंदा डी सिल्वा और 8 पारियों में 369 रन बनाने वाले एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया है। इस मामले में पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान 455 रन के साथ शीर्ष पर हैं। उन्होंने ये यह आंकड़ा सिर्फ 4 पारियों में हासिल किया था। उनके बाद दूसरे नंबर पर उनके हमवतन सीनियर मोहम्म यूसुफ हैं, जिन्होंने पांच पारियों में 405 रन बनाए थे।
|रैंक
|खिलाड़ी
|रन
|अवधि
|पारियां
|1
|फखर जमान
|455
|जुलाई 2018
|4
|2
|मोहम्मद यूसुफ
|405
|नवंबर 2002–दिसंबर 2002
|5
|3
|जो रूट
|404
|जनवरी 2026–सितंबर 2026
|5
|4
|लांस क्लूजनर
|400
|फरवरी 1999–जून 1999
|12
|5
|जावेद मियांदाद
|398
|सितंबर 1982–जून 1983
|8
|6
|अरविंदा डी सिल्वा
|389
|अगस्त 1996–सितंबर 1996
|5
|7
|एमएस धोनी
|369
|सितंबर 2011–फरवरी 2012
|8
|क्रम
|स्कोर
|गेंदें
|1
|111*
|108
|2
|76*
|76
|3
|99*
|133
|4
|74*
|48
|5
|44
|52
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