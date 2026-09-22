Asian Games 2026, Men’s Cricket: एशियन गेम्स के लिए श्रीलंका की मेंस क्रिकेट टीम का ऐलान, जानें टीम में किसे मिली जगह?

क्रिकेट को 2010 में पहली बार शामिल किए जाने के बाद से एशियाई खेलों में अब तक तीन बार खेला गया है और श्रीलंका का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है। टीम ने 2010 में ग्वांगझू में हुए पहले संस्करण में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद 2014 में इंचियोन में अफगानिस्तान को फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हालांकि, 2023 में हांगझू में हुए खेलों में श्रीलंका बिना किसी पदक के लौटा। उस संस्करण में भारत ने स्वर्ण, अफगानिस्तान ने रजत और बांग्लादेश ने कांस्य पदक जीता था। श्रीलंका की नजरें इस महीने के अंत में प्रतियोगिता शुरू होने पर 2014 की स्वर्णिम सफलता के बाद पहली बार फिर से पोडियम पर लौटने पर होंगी।