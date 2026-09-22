गायत्री गोपीचंद की जीत के बावजूद क्वार्टरफाइनल में हारी भारतीय बैडमिंटन टीम, पीवी सिंधु ने किया निराश

एशियन गेम्स की टीम स्पर्धा में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम अब तक सिर्फ एक पदक अपने नाम कर सकी है। भारत ने 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद 2023 में भी भारतीय टीम का सफर क्वार्टर फाइनल में ही थम गया था, जहां उसे थाईलैंड के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था।