मैच शुरू होते ही जापानी खिलाड़ी ने बना दिया रिकॉर्ड, टीम इंडिया के खिलाफ ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे क्रिकेटर

भारत ने मंगलवार को सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर जापान के खिलाफ टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। बारिश की वजह से टॉस देरी से हुआ। इसकी वजह से यह मुकाबला प्रति पारी पांच ओवर का हुआ। यहां बता दें कि एशियन गेम्स में मौजूदा चैंपियन के तौर पर उतरने से पहले भारतीय मेंस टीम जापान के खिलाफ यह एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने उतरी। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी को भारतीय प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली।