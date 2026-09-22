INDW vs SLW: एशियन गेम्स 2026 में भारत ने जीता पहला गोल्ड मेडल, वूमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर रच दिया इतिहास

India Wins First Gold at Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारत की बेटियों ने देश को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया है। वूमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 216 रन बनाए, जिसमें स्मृति मंधाना ने 79 और ऋचा घोष ने 49 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 69 रन पर ढेर हो गई। इस गोल्ड मेडल की वजह से भारतीय टीम ने मेडल टैली में भी लंबी छलांग लगाई है और 15वें स्थान से अब सीधे आठवें स्थान पर आ गई है।