IND-W vs SL-W, Asian Games 2026: गोल्ड मेडल मैच में स्मृति मंधाना का तूफानी अर्धशतक, भारत ने एशियन गेम्स का बनाया सबसे बड़ा स्कोर

कप्तान हरमनप्रीत कौर के आउट होने के बाद ऋचा घोष बल्लेबाजी के लिए उतरीं। ऋचा और स्मृति मंधाना की जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 21 रन जोड़े। स्मृति मंधाना 45 गेंद में 5 चौके और 7 छक्के संग 79 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद ऋचा घोष और भारतीय फुलमाली ने टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन तक पहुंचाया। ऋचा घोष 22 गेंद में 6 चौके और 3 छक्के संग 49 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि भारतीय फुलमाली 7 रन बनाकर नॉटआउट रहीं।