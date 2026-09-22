IND-W vs SL-W, Asian Games 2026: गोल्ड मेडल मैच में स्मृति मंधाना का तूफानी अर्धशतक, भारत ने एशियन गेम्स का बनाया सबसे बड़ा स्कोर

स्मृति मंधाना, भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
India Women vs Sri Lanka Women: India Women vs Sri Lanka Women: भारत और श्रीलंका के बीच एशियन गेम्स का फाइनल मुकाबला कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जा रहा है। एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल मैच में भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 217 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने फाइनल मुकाबले में निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाए। एशियन गेम्स में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है।
भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने मैदान के चारों ओर आकर्षक स्ट्रोक लगाए। दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले विकेट के लिए 10 ओवर में 99 रन की साझेदारी की।
भारत का पहला विकेट शेफाली वर्मा के तौर पर गिरा। शेफाली ने 29 गेंद में ताबड़तोड़ 48 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस तरह शेफाली वर्मा महिला टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेटर में अपने 22वें अर्धशतक से चूक गई। शेफाली के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैदान पर उतरी। स्मृति मंधाना के साथ मिलकर उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी हुई। हरमनप्रीत कौर 19 रन बनाकर आउट हुईं।
कप्तान हरमनप्रीत कौर के आउट होने के बाद ऋचा घोष बल्लेबाजी के लिए उतरीं। ऋचा और स्मृति मंधाना की जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 21 रन जोड़े। स्मृति मंधाना 45 गेंद में 5 चौके और 7 छक्के संग 79 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद ऋचा घोष और भारतीय फुलमाली ने टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन तक पहुंचाया। ऋचा घोष 22 गेंद में 6 चौके और 3 छक्के संग 49 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि भारतीय फुलमाली 7 रन बनाकर नॉटआउट रहीं।
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