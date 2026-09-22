INDW vs SLW: गोल्ड मेडल मैच में शेफाली वर्मा का आया तूफान, टी20 क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाली बन गईं पहली खिलाड़ी

शेफाली वर्मा (फोटो- IANS)
Shafali Verma World Breaking Inning vs SLW: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे वूमेंस एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट के गोल्ड मेडल मुकाबले में शेफाली वर्मा ने इतिहास रच दिया है। इस मुकाबले में उन्होंने जैसे ही 10 रन के आंकड़े को छूआ, वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने इसी साल अब तक 824 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। शेफाली वर्मा अर्धशतक से चूक गईं और 48 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटीं। उन्होंने अपनी पारी में 3 छक्के लगाए।
शेफाली वर्मा को अभी इस साल कई और मैच खेलने हैं और उम्मीद है कि वह 1000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर भी बन जाएंगी। इसके अलावा शेफाली वर्मा एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 35 छक्कों तक का अपना आंकड़ा पहुंचाया था और अब श्रीलंका के खिलाफ 3 छक्के और लगाकर अपने आंकड़े को उन्होंने 38 तक पहुंचा दिया है।
|छक्के
|खिलाड़ी
|साल
|हर छक्के के लिए गेंदें
|38
|शेफाली वर्मा
|2026
|14.31
|32
|चमारी अट्टापट्टू
|2024
|17.75
|25
|चमारी अट्टापट्टू
|2026
|19.84
|25
|हरमनप्रीत कौर
|2018
|21
|21
|सोफी डिवाइन
|2018
|15.62
|21
|सोफी डिवाइन
|2020
|18.52
|21
|फातिमा सना
|2026
|15.76
शेफाली इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने 3 मैचों में 188 रन बनाए हैं, जिसमें 14 छक्के शामिल हैं। शेफाली ने बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में 100 रन की नाबाद पारी खेली थी। उससे पहले उन्होंने पहले मुकाबले में जापान के खिलाफ 15 गेंदों में 40 रन बनाए थे। खिताबी मुकाबले में शेफाली ने 29 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 48 रन की पारी खेली। शेफाली ने गोल्ड मेडल मैच में शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए स्मृति मंधाना के साथ 99 रन की साझेदारी की। स्मृति मंधाना ने
|रन
|खिलाड़ी
|टीम
|साल
|863
|शेफाली वर्मा
|भारत
|2026
|824
|लौरा वोल्वार्ड्ट
|दक्षिण अफ्रीका
|2026
|800
|नताशा माइल्स
|हांगकांग
|2026
|779
|ईशा ओजा
|यूएई
|2025
|779
|यास्मिन दासवानी
|हांगकांग
|2026
|763
|स्मृति मंधाना
|भारत
|2024
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