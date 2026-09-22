INDW vs SLW: गोल्ड मेडल मैच में शेफाली वर्मा का आया तूफान, टी20 क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाली बन गईं पहली खिलाड़ी

शेफाली इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने 3 मैचों में 188 रन बनाए हैं, जिसमें 14 छक्के शामिल हैं। शेफाली ने बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में 100 रन की नाबाद पारी खेली थी। उससे पहले उन्होंने पहले मुकाबले में जापान के खिलाफ 15 गेंदों में 40 रन बनाए थे। खिताबी मुकाबले में शेफाली ने 29 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 48 रन की पारी खेली। शेफाली ने गोल्ड मेडल मैच में शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए स्मृति मंधाना के साथ 99 रन की साझेदारी की। स्मृति मंधाना ने