Asian Games 2026 में फेवरेट क्यों है डिफेंडिंग चैंपियन मेंस टीम इंडिया? जानें असली ताकत

Team India in Asian Games 2026:एशियन गेम्‍स के विमेंस क्रिकेट इवेंट में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय महिला टीम अपना खिताब बचाने में कामयाब रही है। अब सबकी नजर इस मेगा इवेंट के मेंस क्रिकेट इवेंट पर होंगी, जहां डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष टीम पर अपने खिताब को बचाने का दबाव होगा। टीम इंडिया अपने अभियान का आगाज 28 सितंबर को दूसरे क्‍वार्टर फाइनल मुकाबले से करेगी। भारत को इस इवेंट का यूं ही सबसे बड़ा दावेदार नहीं माना जा रहा है। उसके पास अभिषेक शर्मा जैसा धाकड़ बल्‍लेबाज है, तो गेंदबाजी में भारत के लिए सबसे ज्‍यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह भी है। आइये इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले उन पांच 5 खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होगी।