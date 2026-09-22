बता दें कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नियमों के तहत एथलीटों को पोडियम पर मेडल सेरेमनी में शामिल होना जरूरी है। सेरेमनी के दौरान कोई भी विरोध या राजनीतिक प्रदर्शन ओसीए के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। नियमों का उल्लंघन करने पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। ऐसे में अगर एसीसी चीफ मोहसिन नकवी मेडल सेरेमनी में शामिल होते, तो भारतीय महिला टीम को मजबूरी में उनके हाथ से मेडल लेने पड़ सकते थे।